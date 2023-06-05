關仲然：不進步的民主進步黨——台灣政界性騷擾風波的衝擊

這次台灣政界的「#MeToo」運動，以民進黨為重災區（隨着愈來愈多受害人站出來，也逐漸波及國民黨），事件的情節和經過，跟近日大熱的台灣政治劇《人選之人》劇情都非常相似。相似的地方，是除了發生性騷擾事件之外，還包括政黨對性騷擾投訴的「冷處理」，就像該劇中的政黨秘書長，處處對加害者的包庇縱容，並將責任歸咎於受害人，形成對受害人的二次、三次傷害。

政黨爆出如此巨大醜聞，自然令選民失望，在風波還在不斷發酵之際，無疑為明年初舉行的選舉帶來很大變數；但更重要的是，今次事件揭發了台灣政界的另一種黑暗（以往覺得政治黑暗，更多集中於黑金政治）。不過從正面地看，是次風波或許能對日後政界職場上的性別平等帶來改革。

高舉「進步」價值 當初卻冷處理投訴

今次性騷擾醜聞，民進黨的窘態是最令人失望。風波發生之後短短幾日，賴清德、蔡英文、卓榮泰等現任和前任民進黨主席先後公開道歉，承認自己擔任主席期間發生這些事件屬難辭其咎，又承諾全面調查事件和檢討改進。

但現實是，這些性騷擾事件並不是這幾天發生的，這些政治領袖今天義正辭嚴的姿態，更對比出政黨當初對這些投訴的冷處理，既無情義，更無道德或正義可言。賴清德說「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」，那為何當初「就這樣算了」？民進黨的全名是民主進步黨，高舉「進步」的價值，其往往在選舉的時候，喜歡強調政黨的立法委員名單有更高的女性比例，又或強調蔡英文是女性黨主席；但實際上原來是「掛羊頭賣狗肉」，這樣如何服眾？如何取得選民支持？

在第一名前黨工的申訴中，提到自己受性騷擾之後，曾經上報當時黨中央婦女部主任許嘉恬（後來升任民進黨副秘書長，今次事件遭揭發後請辭）；但許嘉恬的回覆是：「所以呢？你希望我做什麼？」民進黨當初對這些事件和投訴的處理，一方面固然是對性別平等價值的踐踏，或以為這真的是小事；惟更離譜的是認為可以通過權力的不平等，而將醜聞壓住，就如《人選之人》的劇情，在選舉前要「大局為重」，想大事化小、息事寧人。不過現實是，台灣每兩年就舉行一次選舉，永遠都是大局，受害人就要永遠忍耐。

這包庇態度當然是大錯特錯，任何事件都是「個別個案」，亦代表民進黨當初如果能夠嚴肅處理，認真調查和還原事件真相，或許會引來一點風波，但這是作為黨中央和政治領袖的基本責任，更不用說這同時能夠真正顯出政黨的進步價值，反而有加分的作用。

選擇縱容包庇，並且以為就此可妥善處理，這實在是愚蠢得可憐的做法，沒有公關技巧，也找不到半點進步的價值。紙包不住火，到今天事件終於公開，政黨的窘態也是幾何式倍增；而且不能夠忘記的是，受害人正因為政黨當初的不負責任而蒙受更大傷害，這才是民進黨領導層最難辭其咎的地方。

能否改變職場風氣 值得關注

這次性騷擾醜聞，最值得關注的是，日後台灣政界職場的風氣能否迎來真正變革。隨着愈來愈多受害人說出自己的經歷，這反映出這些「個別個案」，原來一點都不個別。接二連三的政界人物（當然也包括其他界別），在文化和價值上都似乎出現了嚴重的滯後和錯誤，其個人行為操守之不檢點都令人側目。事件唯一正面的結果，是受害人有勇氣將事件說出來，而這跟流行文化的作用有很大關係。

沒有《人選之人》，受害人大概不會再有勇氣將其受害經過說出來。第一名民進黨前黨工在網上發文的時候，提到「當時高舉着婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方」——翁文方是該劇裏面為受害黨工伸張正義的角色。正是這樣的一個角色、一段情節，給受害人有勇氣說出自己的類似經歷。同時一石激起千重浪，其他受害人也受到鼓勵，講出自己的故事。當現實和虛構的劇情如此相似，自然引來更大迴響，令人對現實有更大的不滿。

從這幾天事件的發展，看來還會有更多人牽涉其中。雖說風波開始蔓延到國民黨（像國民黨立委、花蓮前縣長傅崐萁被指涉及性侵），惟民進黨始終是今次事件主角，相比起傳統保守的國民黨，其令人失望和意外的程度也是遠超其他對手。這意味着民進黨在半年後左右的選舉，將會面對很大考驗。

對民進黨來說，「慶幸」的是這次性騷擾風波除了慢慢牽涉國民黨之外，還有其他知名人士也受到指控，當中包括民運人士王丹和流亡作家貝嶺，多少轉移了大眾的注意力。不過，民主進步黨一點都不進步的形象已經表露無遺。既然不進步，民進黨還能夠如何說服民眾繼續支持？

明年大選 舉步維艱

去年地方選舉，民進黨大敗，當時的一個結論是：民進黨支持者對民進黨失望，因此流失大量選票，但因為該選舉只屬地方性質，重要性不高，所以選民不需要「含淚投票」，對日後的總統和立委選舉未必有很大警示。

然而，大半年過去，民進黨將要改朝換代之際，賴清德本來就不及蔡英文受選民（特別是年輕一代）歡迎，這個時候還爆出如此大的性騷擾醜聞，民進黨的支持者即使知道大選有其重要性，惟是否願意更委屈、含更多的眼淚去繼續支持民進黨？選民不支持民進黨，不代表就會轉投國民黨陣營，或會轉投其他小黨，或乾脆不投票。當民進黨沒法催谷自己支持者投票的時候，去年地方選舉的結果，或會隨時重演。

對民進黨而言，明年的總統選舉是「三頭馬車」，本來已是場硬仗，但現在看來，當整個政黨都出現重大危機的時候，立委選舉也同樣舉步維艱。

今次性騷擾事件，從黨中央收到投訴到決定把事件壓下來，這往往牽涉政黨裏面不同人物的參與而得出的集體決定，沒有一個政治人物能夠置身事外。這也意味選舉的對手可以用此議題，攻擊任何民進黨人物。如果這場選舉的最大議題是性別平等而不是兩岸關係，這大概不是今時今日的民進黨所希望見到。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

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