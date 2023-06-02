明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李聖潑

李聖潑：「港車北上」促兩地交流 解決難題助港人融入灣區

【明報文章】「港車北上」計劃早前開始接受網上登記抽籤，根據運輸及物流局數據，單單截至登記首日的下午5時，就約有9500輛私家車登記。由此可見，計劃相當受市民歡迎，不論是經商、旅遊還是回鄉探親等，駕車北上都有很大的剛性需求。不過，港車北上要順利推展，還需解決不少問題，在首日登記就有被指「已登記抽籤」等問題。筆者建議，特區政府可從理順網上系統、口岸擴容以至推動兩地驗車結果互認等方面，提升整個港車北上計劃，助力港人以更方便、更快捷方式融入大灣區生活。

看港車北上首日登記的情况，確實出現未如人意的問題。不少欲登記的車主登入網站，明明尚未申請，卻被指「已登記抽籤」，以致無法完成登記程序，更要擔憂車牌及身分被冒用。及後運輸及物流局修正，截至登記首日（5月29日）的下午5時，就有9000多輛私家車登記，反映計劃極受歡迎。

提升登記系統 適時增通車口岸

如同其他新措施，政府推出新舉措，包括涉及電腦和互聯網系統的，不時都會出現一些小問題。筆者建議，政府汲取計劃登記初段的教訓，必須好好提升有關系統，給車主順暢的申請體驗。另一方面，由於現時未中籤的車主，需於下一輪重新登記抽籤，其實特區政府可以在登記網站增加選項，問車主「如未能成功抽籤，會否選擇自動在下一輪抽籤」，這樣既可省卻車主重複登記抽籤的時間，也不會減低車主申請港車北上的意欲。

由於現時成功申請的車主只能駕車在指定口岸，即港珠澳大橋進入內地，有立法會議員就認為，港珠澳口岸設計時並未考慮到會有港車北上計劃，政府應留意大橋口岸的處理車流能力，增加處理人手。

筆者認為，在計劃初期只開通單一口岸是合理的決策；但如果港車北上計劃順暢，特區政府應該積極與內地商討，適時增加通車口岸，例如是蓮塘／香園圍口岸等。事實上，現時「澳（門）車北上」申請程序較港車北上簡單，將來港車北上在申請禁區紙等問題上，亦有改善或簡化空間。

自內地與香港全面通關以來，筆者就非常關注車輛往來兩地的問題。鑑於通關初期出現過「兩地牌」車主未能預約跨境驗車服務的難題，筆者就建議過兩地檢驗標準銜接、檢驗結果互認，並在兩地增加認可的車輛檢驗中心，車輛只要在兩地其中一地驗車一次，就可以在兩地行駛，既省時又方便。由於港車北上性質類似，有關倡議亦變得更具意義。

增加認可驗車中心 銜接兩地檢驗標準

因應港車北上，全港唯一認可提供跨境車輛檢驗服務的「中國檢驗」（中檢），計劃新建設共20條車檢線。據傳媒報道，新建的20條港車北上專用檢測線，每日檢測能力達700多輛。現時全港有超過40萬輛車符合港車北上資格，如果將來增加名額，以至發展到再無限額，以40萬輛車為基準，現有服務未必能滿足所有需求。

為方便兩地牌車主或港車北上的車輛，也為了進一步促進兩地居民交流，筆者還是極力倡議兩地政府增加認可的跨境車輛驗車中心，同時推動檢驗標準銜接、檢驗結果互認，掃除港車北上的種種障礙。兩地政府推出港車北上計劃，其中一個用意在於促進兩地融合。既然如此，政府理應站在使用者的角度，為市民創造更便利條件，進一步促進灣區互通，貫徹「把好事辦好」的原則，推動港人融入灣區生活，助力國家發展及建設。

作者是港區全國人大代表、北區防火委員會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李聖潑]

上 / 下一篇新聞