李聖潑：「港車北上」促兩地交流 解決難題助港人融入灣區

看港車北上首日登記的情况，確實出現未如人意的問題。不少欲登記的車主登入網站，明明尚未申請，卻被指「已登記抽籤」，以致無法完成登記程序，更要擔憂車牌及身分被冒用。及後運輸及物流局修正，截至登記首日（5月29日）的下午5時，就有9000多輛私家車登記，反映計劃極受歡迎。

提升登記系統 適時增通車口岸

如同其他新措施，政府推出新舉措，包括涉及電腦和互聯網系統的，不時都會出現一些小問題。筆者建議，政府汲取計劃登記初段的教訓，必須好好提升有關系統，給車主順暢的申請體驗。另一方面，由於現時未中籤的車主，需於下一輪重新登記抽籤，其實特區政府可以在登記網站增加選項，問車主「如未能成功抽籤，會否選擇自動在下一輪抽籤」，這樣既可省卻車主重複登記抽籤的時間，也不會減低車主申請港車北上的意欲。

由於現時成功申請的車主只能駕車在指定口岸，即港珠澳大橋進入內地，有立法會議員就認為，港珠澳口岸設計時並未考慮到會有港車北上計劃，政府應留意大橋口岸的處理車流能力，增加處理人手。

筆者認為，在計劃初期只開通單一口岸是合理的決策；但如果港車北上計劃順暢，特區政府應該積極與內地商討，適時增加通車口岸，例如是蓮塘／香園圍口岸等。事實上，現時「澳（門）車北上」申請程序較港車北上簡單，將來港車北上在申請禁區紙等問題上，亦有改善或簡化空間。

自內地與香港全面通關以來，筆者就非常關注車輛往來兩地的問題。鑑於通關初期出現過「兩地牌」車主未能預約跨境驗車服務的難題，筆者就建議過兩地檢驗標準銜接、檢驗結果互認，並在兩地增加認可的車輛檢驗中心，車輛只要在兩地其中一地驗車一次，就可以在兩地行駛，既省時又方便。由於港車北上性質類似，有關倡議亦變得更具意義。

增加認可驗車中心 銜接兩地檢驗標準

因應港車北上，全港唯一認可提供跨境車輛檢驗服務的「中國檢驗」（中檢），計劃新建設共20條車檢線。據傳媒報道，新建的20條港車北上專用檢測線，每日檢測能力達700多輛。現時全港有超過40萬輛車符合港車北上資格，如果將來增加名額，以至發展到再無限額，以40萬輛車為基準，現有服務未必能滿足所有需求。

為方便兩地牌車主或港車北上的車輛，也為了進一步促進兩地居民交流，筆者還是極力倡議兩地政府增加認可的跨境車輛驗車中心，同時推動檢驗標準銜接、檢驗結果互認，掃除港車北上的種種障礙。兩地政府推出港車北上計劃，其中一個用意在於促進兩地融合。既然如此，政府理應站在使用者的角度，為市民創造更便利條件，進一步促進灣區互通，貫徹「把好事辦好」的原則，推動港人融入灣區生活，助力國家發展及建設。

作者是港區全國人大代表、北區防火委員會主席

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[李聖潑]