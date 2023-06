謝鎧洺：香港教育能否與時俱進面向未來

隨着AI技術在教育的發展,香港學校必須力求創新。教育先驅Seymour Papert提出,AI技術將重新定義教育(Papert, 1980)。Khan Academy始創人Salman Khan倡導個性化學習,認為AI對學生來說是寶貴的導師(Khan, 2013)。本港知名資訊科技教育家Nancy Law教授也強調,教育必須與時俱進,有效運用AI輔助教學(Law, 2018)。面對AI帶來的變革,香港教育應該擁抱未來,充分利用AI的優勢。

擁抱AI浪潮 從七方面着手

近年AI的突破發展,帶來了生成式AI技術(generative AI),如今年3月31日「福布斯」(Forbes)報道,這項技術能夠創建跟人類創作無異的內容。生成式AI具有改變包括教育在內的多個行業的潛力。

然而,投資銀行高盛(Goldman Sachs)的報告警告稱,AI可能取代全球多達3億個全職工作崗位,對勞動力市場造成重大影響。另一方面,AI開發預計也將創造新的工作機會,需要具有專業技能的勞動力來管理、維護和推進AI技術。

為充分擁抱AI浪潮,香港教育必須——

一、釋放創新:跨學科合作 共創美好未來

AI的不可阻擋力量,需要跨學科合作。社會和教育界必須攜手創新,將AI的潛力發揮於教育。學校應該與各領域專家密切合作,共同開創AI教育應用的新篇章。香港應為年輕人創造支持性的環境,並與各持份者就ChatGPT等AI平台的未來發展展開對話。

二、平衡倫理:解決AI倫理問題

儘管AI技術帶來眾多好處,但也存在潛在的倫理問題。聯合國教科文組織和加拿大魁北克人工智能研究所Mila的報告Missing links in AI governance,強調需要一個全面的倫理框架來管理AI應用。教育界必須解決公平、透明、可追溯和隱私等AI倫理問題(Floridi & Cowls, 2019)。香港教育界應保持警惕,確保AI技術得到公平使用,讓所有學生不分貧富、種族或性別都能夠受益,並促成真正「智慧校園」的建立。

三、數據驅動:提升數位素養

隨着AI在各行業日益普及,「數位素養」(digital literacy)對於教育和社會創新,是至關重要(Belshaw, 2012)。學生、教師和家長都必須提高數位素養,以適應數位時代的挑戰。教育機構應該加強數據素養教育,引領整個社會應對AI挑戰。教師可以將ChatGPT融入小組討論,讓學生有機會在課堂上與AI技術互動。

四、適應變革:應對新職業趨勢

AI對就業市場的影響,引起廣泛社會關注。高盛報告估計,AI可能取代美國和歐洲四分之一的工作任務,帶來新的就業機會和生產力繁榮,同時也會取代現有崗位,正如「福布斯」所指出的。面對這些全球趨勢,必須推動香港教育改革,培養具有批判思維、創新能力和終身學習精神的學生,以適應未來生涯規劃的變革。

五、擁抱Web 3.0:革新香港DSE

隨着Web3.0(semantic web)時代的來臨,香港教育不能再保守。面對AI技術和ChatGPT在教育領域的應用,本港必須改變,才能保持全球競爭力。教育界應拋棄保守思維,立足於Web3.0,啟動更具前瞻性的教育改革,探索AI和ChatGPT技術在教育中的無限可能。香港政府、考試及評核局和教育局應改革香港中學文憑試(DSE),以適應未來的社會需求。

六、及時適應:香港教育轉變之路

香港教育必須回應AI技術革命,推動變革。然而,當前香港教育的保守性質阻礙了進步。教育界應積極擁抱創新,擺脫傳統模式,全面迎接AI為教育帶來的新時代。

七、攜手共創美好未來:共建智慧校園

「智慧校園」概念是指將AI技術無縫融入教育機構,創建一個個性化學習和創新的環境。香港學校應與AI開發商、研究人員、教育工作者和決策者共同努力,建立智慧校園,共同為教育未來的發展抱負而努力。

為市民創造更美好教育景象

只有勇敢地擁抱像ChatGPT這樣的AI技術,克服它們帶來的挑戰,香港教育才可以乘着AI浪潮推進自我變革,迎接未來。現在是時候讓香港教育適應和創新,為全體市民創造一個更美好的教育景象。

作者是教育工作者

[謝鎧洺]