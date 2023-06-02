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2023年6月2日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：輸入勞工 牽一髮動全身 ／文：呂大樂
聞風筆動：特首政策組專家組運作 成員不甚了了 ／文：李先知
江玉歡：今天香港需要何種核心價值
陳沛良：器官捐贈 切勿令好事變壞事
謝鎧洺：香港教育能否與時俱進面向未來
李聖潑：「港車北上」促兩地交流 解決難題助港人融入灣區
筆陣：輸入勞工 牽一髮動全身 ／文：呂大樂
【明報文章】完全出於個人的好奇：究竟時下有關輸入勞工的討論，有沒有想過將來會以怎樣的方式、哪種具體的方案，來處理相關人士抵港之後的居住需要？
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筆陣：輸入勞工 牽一髮動全身 ／文：呂大樂
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