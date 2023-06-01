陳帆川：如何用好新聞 溝淡壞新聞？

不少研究發現，閱讀新聞有可能影響心理健康。英國雅息士大學（University of Essex）一項研究指出，在推特（Twitter）和YouTube上看2至4分鐘有關疫情的消息，已有可能令人產生負面情緒。不過當負面情緒產生後，有沒有辦法藉着看開心的新聞，將情緒導回正面？該大學的最新研究發現——有可能。

研究團隊先向1800名參加者展示負面新聞，包括2017年英國曼徹斯特爆炸案、一宗虐待動物案或一宗暴力傷人案；再向部分參加者展示逗趣的新聞，包括會說髒話的鸚鵡、一則奪獎的笑話，或一名被反鎖在書店的遊客如何離奇逃脫。結果顯示，人們讀完趣聞後心情變好，抵消了負面新聞所導致的部分心理影響。

不過，趣聞並非改善心情的最佳方法。研究團隊向部分參加者展示正面樂觀的好人好事新聞，包括一家機構免費治療露宿者的寵物、一名女子致力在Instagram搜索有輕生傾向的網民並加以制止，或一名小女孩將生日禮金轉贈飢餓的露宿者。結果發現，好人好事比起趣聞的威力更大，讀者看後不但心情變好，而且更加相信人性善良。

研究指好人好事報道

或可減「險惡世界症候群」

撰寫研究報告的雅息士大學心理系講師Kathryn Buchanan說，讀者會被天災人禍觸發「災難同情」（catastrophe compassion）；但當得悉他人向受難者伸出援手，又會放下心頭大石，抵消本來的不安；而當人們目睹人性光輝，也有助「重設」內心的憤世嫉俗，重拾對人性的希望。

Buchanan認為，新聞機構如果多報道正面樂觀的好人好事，或有助減少「險惡世界症候群」（mean world syndrome）現象——經常接收大眾媒體資訊的人，會錯誤地認為世界比實際上更危險，因而加劇恐懼、焦慮和悲觀情緒。

香港由治及興，惟最近壞新聞仍有不少，既有退捐器官潮，又有國泰事件。新聞機構如何在壞人壞事裏找出好人好事，其實不難，例如找一名曾接受器官捐贈而重拾新生的人接受訪問，以真實個案說明捐贈的意義；找出空姐、空少如何在危難裏幫助乘客的難忘事迹，說明空服員面對的壓力及專業性等等。

這些新聞特寫，除了可以豐富話題新聞，亦有可能減輕社會矛盾和怨氣。不過在香港，新聞事件的升溫和降溫、政治化與去政治化，似乎已超出傳媒的能力範圍。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]