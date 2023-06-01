黃惠玉：女嬰被「驅鬼」斃命案 突顯本港法律過時

據現時本港《侵害人身罪條例》有關「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」章節，對不足16歲的兒童／少年人負有管養、看管或照顧責任的人，如故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童／少年人，而其方式相當可能導致該兒童／少年人受到不必要苦楚或健康損害（包括視力、聽覺損害或喪失，肢體、身體器官傷損殘缺，或精神錯亂），循公訴程序定罪後，最高可判處監禁10年。

然而，儘管有大量不尋常的證據，這對夫婦並沒有交由區域法院審理，而是由裁判法院審理，而裁判法院的最高判刑權限只有兩年監禁。

涉案父母判囚3月 法例能否有效保護兒童？

父母首要職責是照顧好子女安全、健康和福祉。無論本案中父親的精神問題及疑被誤導的宗教信仰如何，都不是藉口。法院必須向社會發出明確信息，即所有兒童都有權利得到醫療及適當照顧。律政司有必要檢視現行指引和程序，並考慮今後是否應將類似案件移交給更高級法院審理。

作為兒童權利倡議者，筆者一直十分關注《條例》用「故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄」及「導致該兒童或少年人受到不必要的苦楚或健康損害」的字詞——照顧者即使不是「故意」，但仍可能對兒童造成不可挽回的「傷害」。還是法例已暗示了，只有「故意襲擊、虐待、忽略」兒童，及「導致」兒童受到「損害」才會被懲處？保護兒童要防患於未然，現在的《條例》又是否有足夠阻嚇力去保護兒童？

這宗慘劇突顯了改革本港保護兒童法律的迫切需要。本港保護兒童的法律，過去一直被不少法律界人士批評為過時，遠遠落後於許多發達國家和地區。法律改革委員會於2021年9月提出「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案」（沒有保護罪）的改革，仍未有落實時間表。筆者期望政府能藉着即將出台的強制通報懷疑虐兒個案機制，持續檢視其他保護兒童法例，包括「沒有保護罪」，以保護無法為自己發聲的兒童和易受傷害的成年人。

作者是香港兒童權利委員會執行幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃惠玉]