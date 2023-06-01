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何喜華

何喜華：窮孩子最好的兒童節禮物

【明報文章】今天是「六一國際兒童節」，訂立兒童節是呼籲各國保障兒童生存權、保健權及受教育等權利，改善兒童生活。今日香港，對於中產家庭的兒童，兒童節或許是嚷着要爸媽過節送禮物；對基層兒童及家長而言，能在不懂做功課時有援手、課後免獨留家中、可參加免費活動，則來得更重要。適逢兒童節，這對社會又有何啟示？

強化託兒照顧 乃兒童權利

照顧孩子，讓兒童在健康和獲支援的環境下學習成長，是全社會的責任。聯合國《兒童權利公約》第18條規定，締約國應於父母及法定監護人在擔負養育兒童責任時給予適當協助，並確保照顧兒童之機構、設施和服務業務之發展；締約國更應採取一切適當措施，確保就業父母之子女，有權享有託兒服務及設施。

對基層家長來說，每天為口奔馳，雖然照顧兒童是父母責任，惟受傳統觀念影響，絕大部分婦女均身兼兩職，既要照顧子女、料理家務，又要工作餬口，身心壓力沉重。香港社區組織協會上月發布《基層婦女就業情况及對學校託管意見研究》，五成半（55.2%）受訪基層婦女每日花13小時或以上照顧子女，中位數達11小時，無償工作時數遠高於經濟合作暨發展組織（OECD）國家（4.4小時）、日本（3.7小時）及韓國（3.6小時）等，身心長期處於高壓狀態。

完善的課後功課輔導、託管及學習活動支援，有助減低家長照顧子女壓力，亦可釋放勞動力，補充市場緊絀的人力資源，增加家庭收入，扶貧效益甚高。國際勞工組織經濟學家Ekkehard Ernst曾指出，凡是勞工市場女性參與率高的經濟體，其增速下行機率較低。女性就業程度較高，不僅可加強經濟體抵禦衝擊的能力，亦是有力的反貧困工具。

在校課託是德政 受惠名額應增加

現屆特區政府關注貧窮問題，推行精準扶貧策略。當局月前提出推行「在校課後託管服務試行計劃」，透過改善清貧家庭學童課後支援，協助貧窮家庭脫貧。該計劃並非新事物，將改善現行校本課後學習及支援計劃資助不足，及目前在校課後託管服務計劃規模過小、服務零碎的問題。

試行計劃將聚焦支援有需要家庭（如單親、居住環境欠佳）的小學生，服務包括功課輔導、語文補習班、興趣班等，可至少留校到下午6時，如個別學校條件許可會運作至7時，盡量以便有需要的家長可選擇外出工作，改善生活。參與計劃的學校會提供場地，並由志願機構提供服務，費用由政府承擔。

當局預計首階段以50間學校為目標，但未公布每間學校可提供的名額及地區。2021年全港有近35萬小學生，以全港兒童貧窮率（政策介入前為27%）粗略估算，約有9.4萬小學清貧學童有服務需要。政府需因應每區貧窮狀况制訂學校託管名額，亦應增加名額。

借鏡韓國英國 課託納教育政策

新計劃是德政，正中清貧學童學習之痛點；然而究竟能否順利落實、如何落實，才是最大挑戰。過去多年，學校普遍擔心課後服務涉及人手管理和保險等額外成本，亦認為課後屬學校以外的責任，因此未太積極推行。再者，當局亦只將課後支援視作福利議題（是次計劃也由勞福局主責），教育局未大力參與。學校參加與否，純屬自願，導致校園課後支援發展進度緩慢。要改變「老鼠拉龜」現象，學校及政府都需要「範式轉移」（paradigm shift）。

參考韓國經驗，當地託管服務定位由以往作福利政策的補償功能，轉為教育、社會發展的理念。因着雙職家庭逐年增加，不少父母上班而無人照顧小學生，韓國政府自2006年將小學託管變為教育政策，教育部將學校託管全面納入學校體系。由2013年起，小學課後託管政策實行跨部門協作，服務由教育部、保健福祉部、女性家庭部門協調配合，全面推進課後託管服務的實施，受惠學生逐年增加。

此外，英國政府一直鼓勵小學主導託管發展，期望學校於託管服務可扮演更重要角色。若有足夠需求，學校須提供全方位託兒服務（wraparound childcare），包括上學前、放學後及假期託兒服務。學校須以校本情况提供校本託管，與其他機構或到學校附近地區的託管機構使用託兒服務；亦能按地區需求靈活調整託管方式、時間及收費。

本港試行計劃依重個別學校自願決定，實際有多少學校主動參加計劃、容讓多少清貧學童受惠，成效存疑。為促進落實計劃，政府應將學校託管納入為教育一部分，主動評估各區學童課後支援服務需要。當局應大力撥款資助學校聘用專責人手，提供足夠資助，支援學校應付新增開支，包括清潔、保險、活動、水電費等。長遠而言，當局須確保服務到位且供應名額充裕；若參與學校不多，或須將提供課託服務納入為資助學校條件，發揮扶助弱勢家庭學童的社會功能。

近年本港適齡學童人口大減，因收生不足面臨「殺校」問題。從積極面看，也許是優化教育制度的機遇。除推行小班教學，教育局可將課後支援納入教育政策。由於基層家長亦關注託管服務質素，學校可聘用專業教師駐場，處理學童學習需要，轉聘教師為課後學習支援人員，既能善用專業知識，亦讓學子受惠，收雙贏之效。

延長服務時間 假期開放 增加接送

服務時間方面，試行計劃建議小學生課後託管留校最長至下午6時，個別學校最長可運作至7時。惟因在職基層家庭工時極長，不少工作至晚上，時間應延長至晚上9時。另外，由於不少小學生家長或未能準時下班接送年幼學童，當局可考慮增設接送服務，提供津貼予義工家長或員工接送學生往返校園。

此外，學校是學童熟悉的環境，空間充裕且安全，普遍是兒童最常逗留和活動的地方。當局應善用校舍，在周末、周日及長假期全面開放校園，提供語文班、興趣班、學生自修等服務。只有盡快推行功輔、託管、活動三合一支援，讓清貧家庭學童受惠，才是給窮孩子最好的兒童節禮物。

作者是香港社區組織協會主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何喜華]

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