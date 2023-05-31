王俊傑：慎防「軟對抗」 嚴查抹黑器官捐贈造謠者

試圖擾亂系統 或殃及病人生命

無奈的是，自今年3月起，有滋事分子在網上胡亂造謠，稱有關機制屬「全民被自動納入器官捐贈名冊」、「捐贈的器官會優先給予內地權貴及有錢人」云云，意圖挑起內地與香港的矛盾，煽動市民取消器官捐贈的登記。有人甚至將風向帶到香港紅十字會的血庫，穿鑿附會地形容「血是給內地醫院賺大錢用」，煽動網民不要捐血。

據醫務衛生局日前提供的數據顯示，近5個月共有5785宗取消登記的申請，當中逾半屬「白撞」，即從來沒有登記或重複取消。針對如此不尋常的事態，行政長官李家超已經強烈譴責有關行為，並要求警方展開調查。

原以為事件將會告一段落，殊不知仍然被個別人士持續炒作。不少所謂評論員之流在網上大唱反調；其中，有民主黨人稱市民不清楚器官捐贈的機制是可以理解，特區政府要多向市民解釋，批評政府官員的語調如同「趕客」，或會嚇走本來想捐贈器官的人，得不償失。

另外，香港電台前節目《頭條新聞》主持吳志森也在其網上頻道中指出，所謂未有登記捐贈器官但撤銷的情况，可能是因為市民對登記制度不了解，或為了防止被人冒名登記，質疑特區政府不了解事件而作機械式批評。

嚴查事件 合理之舉

無可否認的是，登記捐贈器官是無私大愛的行為，程序上亦容許捐贈者以移民、家庭等因素撤銷登記捐贈。而事實上，現時出現了不尋常的取消數字，顯示有人試圖擾亂捐贈系統。這不單止嚴重干擾捐贈器官機制的正常運作，更有可能波及真正有需要接受器官移植的病人生命。

病人是無辜的，這班所謂評論員大可以主動釐清市民疑惑，正面宣傳器官捐贈，但為何他們未有抵制不法之徒之餘，還處處批評特區政府呢？司馬昭之心，路人皆見。政府有必要嚴查事件，制止任何煽動行為。

國務院港澳辦主任夏寶龍上月考察香港時提醒：「現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固。大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕『軟對抗』暗中作亂。」今次事件，正好印證了夏主任的分析。

更重要是加強解說互助機制

香港社會的確有人伺機而動，不少反中亂港分子或潛伏於香港，或潛逃至外國，他們利用社交平台等工具，伺機炒作議題，攻擊抹黑國家，煽動對立，妄圖達到炒作內地與香港矛盾的政治目的。特區政府需要嚴防這些「軟對抗」，是次事件除了要嚴查、盡快將造謠者繩之於法之外，還要調整登記系統，令不法之徒無機可乘。而更重要的是，加大宣傳力度，加強解說內地與香港建立的恒常化器官移植互助機制，讓市民知悉器官捐贈的好處。

作者是香港青年時事評論員協會會董

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王俊傑]