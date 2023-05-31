劉銳紹：長恨人心不如水 等閒平地起波瀾——從近期香港與內地民間情緒摩擦談起

（1）近期跨地情緒摩擦的淺層分析

──以國泰事件為例，不少意見只從宏觀理論分析，較少從細處觀察，但後者頗為重要，如果故意忽略，則有捨本逐末之感。例如空姐說話的地方，性質屬於私人的工作空間（猶如在家裏談話）？還是公開（例如對着乘客）的表達？此外，錄音的內容如何使用？例如在法庭上，這類錄音是否可以成為合法的呈堂證供？還有，怎樣平衡動機和客觀效果？這些都很重要。有意見認為，無論有意或無意，「傷害性的效果」已經出現；惟從另一個角度看，這種觀點只側重「（一方面的）效果」，而沒有平衡事情的源頭。

談到平衡，有一些很好的例子。在公眾升降機裏，一般都有閉路電視，以保障使用者安全，但不會收音，就是平衡使用者在升降機內的私隱和言論空間。又如，兩人有矛盾糾紛，甲寫信罵乙，只要不涉及刑事恐嚇，即使語言較為情緒化，一般只算是兩人之間的紛爭；但如果甲使用的是明信片，第三者可以看到內容，那就可能犯法。此乃誹謗法平衡動機與效果的精神所在。

事實上，近期在新加坡也發生一宗類似的「歧視事件」，被投訴的是中國的航空公司，事件更是在公開的航空公司櫃台發生。可見，類似事件可能偶有發生。我提出上述觀點，旨在平衡和消弭矛盾，希望各方易位而處，冷靜思考細節（作者按：有關航空公司調查後表示，涉事人員是受委託的當地地面代理服務商員工，但該公司亦向乘客致歉）。

——近期另一個情緒摩擦的事例，適逢今年是汶川大地震15周年，有內地信息渠道披露十大捐款國家（也許港澳台被視為本國地區，未有提及）。據當年公開資料，在650億元人民幣（下同）總捐款中，香港佔200億元，澳門50億元，台灣15.2億元，遠超外國捐款的總和。

上述不平衡的報道引起各地關注，有內地網民把實情列出，但被舉報「不實」。其後，未見官方有平衡的澄清信息，這又難免間接引起更大的情緒波動和矛盾了。

──上述事例也許只屬淺層次現象，惟如果不能妥善處理淺層次的矛盾，將會積累成為日後的深層次矛盾。情緒的矛盾會積累成為行動的矛盾，小範圍矛盾會積累成為大規模矛盾，民生性質的矛盾也會積累成為政治性質的矛盾。這類例子屢見不鮮，都沒有外國和外部勢力的影子，不是更值得正視嗎？

（2）深層次分析 可發現更多問題

──我相信，總體和實質而言，香港人不會歧視內地人，外國人也不會歧視中國人。所謂「歧視」，只是針對某些行動，而不是針對人。以下例子可供研究：中國某企業為了鼓勵員工，曾安排逾千員工一起到法國旅行，在羅浮宮前拍攝高空視角的大合照，需時良久，難免影響交通和其他人士，法國傳媒提出批評。另一中國企業斥資要求巴黎鐵塔打上紅色燈光，並有其他廣告配合，推廣中國形象，法國人沒有反感；對他們來說，只是一種顏色而已，既有利於法國經濟，也沒有影響他們的生活。

同樣道理，我相信中國人不會歧視外國人，中國不喜歡外國霸凌，但不會盲目仇外。可見，必須分清「歧視」的具體內容和性質，有些是實質的，有些只是感覺，不宜混淆「行為和印象」的界線。

──從心理學角度看，有些「歧視」的感覺源於自卑，愈是自卑就愈感到「被歧視」，就更要以強大的心理反射來「保衛尊嚴」。經歷愈多，見識愈廣，心理質素愈高，這種自卑感就會愈少，否則相反。在內地，年輕人的心理狀態已呈多元化，總體趨勢是好的，惟畢竟還有一批被形容為「玻璃心的小粉紅」；還有一批精忠的左派人士，數量不多，但也有其影響力。這種「玻璃心」近年還有演變為「泡泡心」的現象，吹彈得破。政治教育對他們的影響，遠大於公民教育和知識教育。

近期又一個例子，韓國女團BLACKPINK在社交平台以「Macanese」（澳門人）感謝澳門觀眾，而不是感謝「中國人」或「中國澳門人」。內地有網民批評這是「支持澳門獨立」、「傷害中國人民感情」、「要求抵制韓流」。誰都知道，澳門人哪裏有「獨立」的念頭？在內地，也不叫「中國北京人」或「中國上海人」。這類事件，其實就是2016年台灣大選時「周子瑜事件」的翻版。內地「小粉紅」炮轟周子瑜拿着「青天白日滿地紅」旗幟拍照，就是「支持台獨」，結果間接送了蔡英文進總統府。今次「澳獨」的指摘，當然不會導致「澳門獨立」，但如不平衡，只會強化「泡泡心」的破壞力。

（3）如何處理？解結還是打死結？

──各方必須弄清情緒摩擦的成因，分清各種摩擦的性質，不要馬上上升到「背後陰謀」或政治對立。例如器官捐贈，官方可以批評搞破壞的行動，並展開調查；惟如果只講這一個角度，而不同時提及「捐贈與否全屬個人意願」，即使其後醫衛局長盧寵茂作了補充和補救，但已出現失衡的感覺。從公關學的角度看，最高權力的人適宜說彈性的話，以便留有更大的迴旋空間；否則，因感覺而成的結可能愈來愈變成死結。

──官方長期的政治教育強調民族尊嚴、民族大義，中國強大了，不能受欺侮。沒問題，民眾都認同。大家跟着會問：怎樣才能真正維持民族尊嚴？表現形式很多，經濟、科技、外交和綜合國力上升，都可提升民族尊嚴和國家利益。但如果民族尊嚴變成狹隘的民族情緒，或者民族主義，那又怎麼辦呢？在對外的問題上，或可用競爭以至鬥爭的角度來捍衛民族尊嚴；惟對內卻要避免民族主義變成內部分化、擴大逆反心理的酵素。

──任何人如能在言行上反求諸己，並實踐「對話比對峙好」，肯定可以逐步消弭矛盾。擁有公權力的人更應主動，因為他們可以吹皺一池春水，漣漪輕輕散開；沒有公權力或弱勢的一方，縱有千言萬語，都只會面對銅牆鐵壁。此刻正值特首政策組專家組成立之際，盼他們能多反映主流民意，減少出現「長恨人心不如水，等閒平地起波瀾」，那就功德無量了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]