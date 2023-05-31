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2023年5月31日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：2元乘車優惠是另類「維穩費」 ／文：陳景祥
聞風筆動：美政界醞釀撤香港經貿辦特殊待遇 港府靜觀 ／文：李先知
馮可強：中國式現代化與多軸心文明
劉銳紹：長恨人心不如水 等閒平地起波瀾——從近期香港與內地民間情緒摩擦談起
陳紹雄：打通地區治理的「最後一公里」
王俊傑：慎防「軟對抗」 嚴查抹黑器官捐贈造謠者
筆陣：2元乘車優惠是另類「維穩費」 ／文：陳景祥
【明報文章】2元乘車優惠，始於2011年10月由時任行政長官曾蔭權在施政報告內提出，建議65歲或以上及合資格殘疾人士可以用2元優惠價乘坐公共交通工具。此議得到良好反應，甚至被稱為政府的「德政」。
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筆陣：2元乘車優惠是另類「維穩費」 ／文：陳景祥
聞風筆動：美政界醞釀撤香港經貿辦特殊待遇 港府靜觀 ／文：李先知
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劉銳紹：長恨人心不如水 等閒平地起波瀾——從近期香港與內地民間情緒摩擦談起
陳紹雄：打通地區治理的「最後一公里」
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聞風筆動：美政界醞釀撤香港經貿辦特殊待遇 港府靜觀 ／文：李先知
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