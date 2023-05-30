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狄志遠，崔定邦

狄志遠，崔定邦：2元乘車 人生禮物

【明報文章】「2元乘車」計劃，更準確描述是讓60歲及以上的乘客和合資格殘疾人士，享用每程2元優惠票價乘搭專營巴士、專線小巴、港鐵及渡輪的基本路線。該計劃早於2012年中實施，至今超過11年，並於2022年擴大受惠年齡去到60至64歲的「初老」人士。從2010年代或今天的標準、受惠人數、市民欣賞程度來看，「2元乘車」計劃都是一項德政。

過去3年疫情，政府花上千億元救市和抗疫，加上庫房收入大減，有意見要求政府「節衣縮食」，在所難免。行政長官於上星期二主動回應，表示當局會調查「2元乘車」有否被濫用。

該計劃實施以來，曾經有分帳的深宵小巴司機不斷以八達通拍卡，詐騙更多車費收入，但都被當局識穿，之後再沒有聽過其他個案，足見監察制度有效。

近期社會上最多的討論就是巴士「長車短搭」，令政府某程度上多付補貼。我們都是巴士乘客，那即管以第一身角度看看長者「長車短搭」的苦衷。

隨着近年鐵路網絡擴大，幾間巴士公司生意愈來愈難做。市區內或新市鎮內，價錢平的短途路線不斷受到鐵路蠶食，自然要削減班次，令許多短途路線長達20至30分鐘才有一班車；反而跨區長途路線仍能夠維持競爭力，班次比區內短途線更頻密。莫講烈日當空之下，如果遇上天雨，「有車就上」實屬人之常情，客觀上就出現所謂「長車短搭」現象。

「落車拍卡回贈」 可解決問題

九巴在將軍澳區內的大部分巴士站，設有「八達通落車拍卡回贈」安排。最近，新思維處理將軍澳翠林邨短途小巴接駁寶琳港鐵站班次不足的問題，我們都建議市民「長車短搭」，於寶琳站乘搭長途巴士線，在翠林邨拍卡落車，既節省自己時間，亦可分流小巴乘客。運輸署可以要求幾間巴士公司全面推出「落車拍卡回贈」的安排，新思維相信市民會自律配合落車拍卡，幫政府慳錢。

至於香港人口日漸老化，實屬擋不住的事實。我們終有一日會年華老去，「2元乘車」鼓勵「初老」者繼續投入社會工作，也是對長輩長者的尊敬。

新思維樂見每逢星期六、星期日和長假期，長者「密密用」、「多多用」2元乘車優惠，到新界四處走，又或去吓工展會、同孫仔孫女飲茶，一家食飯，樂也融融，更有助本地經濟！行多啲，健康啲，對心靈和身體健康的好處都是無價，更可鼓勵殘疾人士全方位投入社會。

我們要對香港經濟前景有信心，我們支持全社會友善歡迎旅客到來，讓服務業和旅遊業早日重拾昔日規模，為香港帶來巨大收入，如此又哪怕每年以億元計的經常開支？「2元乘車」計劃，可以成為令每個香港市民開心、健康的一份「人生禮物」。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠，崔定邦]

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