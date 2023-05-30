杜可道：政府應善待學生和家長——溥仁小學事件的反思

5月20日，被「派零班」的5所小學之一的獻主會溥仁小學有一批家長和校友，趁教育局長蔡若蓮出席一個活動時，帶着小朋友請願。教育局只派代表接信，惹來家長、校友反彈，批評局長不肯親身聆聽（編者按：教育局表示有邀請對方進入場內，在不影響活動下見面；家長一方提出要「傳媒一同出席會面」，最終拒絕安排）。

家長幼童請願 教局可否有多點同理心

筆者對於局長是否親自接信並無定見，過去有不少局長親身接請願信，也有不少局長只派代表接信，這視乎局長個人風格、請願情景等，也會考慮安全及公眾觀感等多重因素，並無標準做法。令筆者感詫異的，反而是局方事後回覆傳媒查詢時發出的稿件。這稿並沒有具體回應該批家長、校友的質疑，反而批評家長、校友，指對於「有年幼學童在炎熱的天氣下被帶上街深表心痛」！試問家長、校友帶同小朋友請願，豈是他們願意的呢？這些家長、校友聽到這些話，能不更憤慨嗎？局方發稿之時，是否可以有多一點同理心呢？

這批家長、校友的質疑並非沒有道理。據報道，他們有兩大質疑：其一，溥仁小學下學年度的小一派位人數尚欠一人，被「派零班」，但另一間小學（沙頭角中心小學）同樣欠一人，卻獲酌情准予開班，何以有雙重標準呢？

其二，據報道，該校在被「派零班」後，政府提供了改為開設私辦小一等多個選項，但該校選擇了其中一項「特別視學」之後，卻遭教育局拒絕，這又是什麼理由呢？我們不知道當中是否另有內情，也不知道局方是否還有其他顧慮，但就報道提供的資料看來，局方的確有需要正面回應和澄清（編者按：教育局表示由於學校已選擇「特別視學」而不獲批，將不可重新選擇其他選項，即不得再次參加「小一入學統籌辦法」，亦不能申請以私營方式於2023/24學年開辦小一）。

人口減少不一定是壞事

不應影響學生家長生活

人口下降對教育其實不一定是壞事，至少，政府毋須在教育多花一塊錢，便可達到增加人均教育資源的效果，大可藉此改善教育質素；倘政府吝嗇，也可乘機節省一大筆教育經費。無論如何，當局都不應該讓人口下降影響到現有學生和家長的正常生活。

不過自五校被「派零班」的消息傳出以來，筆者感到情况並不理想，例如有原本被派到五校的學生家長，被教育局通知要即日更改選校志願，只有幾個小時考慮時間！又例如五校（如溥仁小學）現有的家長，擔心學校「被殺」後，現正就讀的小朋友不知如何是好。他們本可以安安樂樂讀到畢業，誰知「飛來橫禍」，學校竟有停辦之虞，而這並非學生和家長的錯啊！他們當中還有一些有特別教育需要（SEN）的小朋友，理應得到更貼身的個別照顧，但我們看到的是這些家長最為徬徨！

在內地社會常聽到一個說法：政府政策要面對全部孩子，可能會忽略個別孩子的需要；惟對家長而言（「一孩政策」下），每一個孩子就是家長的全部！因此政策必須善待家長和孩子，給他們應有的幸福感。在今次事件中，家長於徬徨無計之際變得情緒激動，是可以理解。他們是受影響的一群，理應得到重視和關顧，香港當局能否真的做到易地而處呢？能否真的做到體貼受影響孩子及其家長的需要，給予他們充分尊重和協助呢？

值得留意的是，「殺校潮」只是開始，今後將有更多學校面臨縮班殺校，更多學生和家長受影響，總數可能多達今日受影響人數的幾十倍！這是絕對不能掉以輕心。

作者是資深教育工作者

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[杜可道]