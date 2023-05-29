鄭立：香港應嚴肅面對階級歧視問題

香港一向是個歧視十分嚴重的地方，其中特別以階級歧視最為嚴重。在一般社會當中，自食其力的窮人會得到尊重，但在香港則相反——繼承資產的「三世祖」即使一事無成，都會得到社會的敬重和善待，甚至稱之為「人生勝利組」。

而自食其力、貢獻租金稅款的窮人，卻會被視為「人生失敗者」，經常被指不夠那些每天歎下午茶的闊太，以及去歐洲旅遊、持外國護照、自小在海外留學的「三世祖」努力。而後者只是幸運地生在富家、繼承了大量家產、因為香港天文數字的租金而擁有驚人收入，卻對社會毫無貢獻，也不參與勞動生產的人。

以上的人卻不斷批評勞動者，甚至連他們在勞動之餘的吃飯、休閒、個人興趣都予以批評，無視香港資產價格連年高速增長早已脫離基層負擔能力，以及基層根本就難以通過銀行壓力測試得到銀行貸款的事實，怪責他們沒有置業，是因為平時消費太奢侈。說話的人卻隨時自己一天的消費額，就已經多過他批評的對象一家一個月的收入。

香港客觀上每年的資產價格上升速度，比最低工資還要高，這全因香港沒有完善的租務管制，沒有充分保障租住權，而且公屋供應不足等各種明顯不公平的政策所導致。而基層作為這種政策的受害者，卻被人鄙視，認定其階級不高是因為其努力或品格不足，可說是一種非常惡劣的歧視。

階級歧視 從沒有被探討

冰封三尺，非一日之寒。縱容這種歧視的結果，就是今天已發展到社會上流行「窮人不該生仔」的說法——沒有資產的窮人，連生仔、組織家庭都被視為錯誤行為，免得令下一代落入先天被鄙視的階級。而香港的生育率也真的不斷下降。

平等機會委員會成立多年，這個存在已久的階級歧視問題，卻從來都沒有被探討和解決。本港最大的歧視，長年被無視。香港政府可考慮立法禁止歧視公屋階層，例如禁止大企業、學校和公營部門等，在僱用人員時偏向家境較好、非本港出生或海外留學者，而應該保障父母是無產者的人，給予平等機會，避免令階級複製惡化，特別是規範資產階級既得利益者歧視基層人士不置產的行為。

作者是專欄作家

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[鄭立]