簡慧敏：落實與內地的器官移植合作 意義重大

兩地設互助機制 可助更多病者

雖然現代醫學愈來愈發達，但對某些器官衰竭病者來說，器官移植依然是延續生命的唯一希望。根據醫管局截至今年3月底的數據，本港有近3000人正輪候器官移植，其中以輪候腎臟移植人數最多，而遺體及活體捐贈器官人數則有數十人。每年有數以千計病人苦苦等候各類器官移植，惟礙於捐贈器官的來源供應有限，成功匹配的機率微乎其微，有不少病人因為等不及適合的器官而不幸離世。

理論上，器官移植的來源愈多，就愈容易找到合適的器官配對。現時本港的中央器官捐贈登記名冊（下稱「中央名冊」）有約35.7萬人登記，成功捐贈的每年只有數十個。而內地的中國人體器官捐獻管理中心，截至今年5月23日志願登記人數超過625.3萬，捐贈數量居世界第二。如果兩地建立互助機制，成功配對的機率將會大大增加，可以幫到更多正迫切等待器官移植的病患者。

雖然香港法例《人體器官移植條例》及其附屬法例一直容許按個案需要，規管個別跨境器官輸入和移植，但由於未有互助機制，每次出現有關個案，都須由人體器官移植委員會按情况審批。審批過程需時，而器官移植有其黃金時間，倘若錯過，可能導致器官質素下降，以致不適合移植。每一次移植機會，對病患者來說都是救命的關鍵，本着「生命至上」的原則，實在有必要建立互助機制。

可是，社會近日流傳有關建立互助機制的不實消息，在社會上散佈恐慌，歪曲器官捐贈的利他奉獻精神，呼籲他人取消登記器官捐贈。衛生署留意到在2022年12月至2023年4月的5個月期間，共有5785個取消登記的申請，遠較過去數字為高；然而，其中超過一半（2905個）是根本從未登記卻申請退出或重複取消的無效取消申請，2月份單月無效取消登記比率更高達74%。

筆者贊同特首所言，必須嚴厲譴責嘗試破壞這個如此崇高的捐贈器官拯救生命計劃的行為，並要求警方調查跟進惡意散佈不實消息的行為；政府亦應該加快就打擊假消息立法。

除了審視促成互助機制的法律之外，筆者亦建議當局善用科技。本港的器官捐贈目前有「器官捐贈證」和「中央名冊」兩種，根據衛生署網站資料，選擇不使用中央器官捐贈登記名冊的人，必須隨身攜帶器官捐贈證和告知家人。其理由正如醫務衛生局長盧寵茂所言，不論是器官捐贈證或中央名冊，都沒有法律約束力，捐贈者的家人可以在捐贈者身故後反對。

登記名冊併入「智方便」

以更通俗言語多加解說

筆者建議趁「智方便」升級，政府可以建立安全可靠的儲存庫，供市民以加密儲存方式，存放重要文件，例如器官捐贈證、預設醫療指示、「平安紙」等，同時將中央名冊併入「智方便」，研究立法以此作為捐贈者的個人意願及指示，讓家人尊重。另外，由於須登入個人帳戶，亦可避免近日發生的「未登記而取消」或「重複取消登記」等怪現象。

筆者也留意到有市民關注互助機制會否影響本港病人權益，因此筆者建議政府除了打擊「假消息」之外，亦應該多加解說「真消息」。當局於5月22日闡釋互助機制，提到現時考慮設立「第二層互助分配機制」（second-tier mutual assistance allocation mechanism），即當兩地任何一方有器官捐出，在本地沒有合適病人的情况下，無法於本地制度下配對，才會啟動機制作器官跨境捐贈配對。

換句話說，這正正體現了「優先保障本地人士需要」。政府同醫學界應多加宣傳解說，考慮用更通俗言語，例如「本地優先分配」原則，令市民更好理解及接受；或者用實例說明，例如去年本港首宗來自內地的器官移植，是經中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）配對之後，確認該心臟在內地沒有合適的受贈者，才將心臟捐贈予香港女嬰。

冀社會勿忘捐贈初衷

器官捐贈是大愛的表現，行政機關、立法機關和醫學界需要充分解說互助機制的「本地優先原則」和優點，鼓勵利他奉獻精神。筆者相信，香港始終是一個關愛共融的社會，合適的器官捐贈等同給予患者重生機會，無論有需要的是什麼人，都是寶貴的生命。筆者希望社會勿忘器官捐贈的初衷，發揮大愛精神，支持器官捐贈及互助機制。

作者是立法會議員、中國銀行（香港）總法律顧問、中華全國婦女聯合會港區特邀代表、深圳市政協委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[簡慧敏]