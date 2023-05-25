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陳帆川

陳帆川：國際媒體如何在日期署名玩出新意

【明報文章】很多人看電影喜歡一併觀賞製作特輯。如果將新聞的製作特輯呈現在讀者眼前，又能否如電影一樣，提升讀者興趣？

美國《紐約時報》網站上周改變文章日期欄和署名格式，由在文章開首簡單地寫上華盛頓、倫敦等報道地點，改為「發自華盛頓」、「發自倫敦」。至於在記者名稱一欄，則加上記者簡介，及簡述其發掘報道的過程。

負責維護報社公信力的「信任」團隊表示，研究結果發現，如果讀者了解到新聞製作過程，會令他們更相信新聞。主管Edmund Lee說：「人們不知道日期線有什麼意思。當他們在報道開頭看到華盛頓或倫敦的大寫，他們可能會知道該新聞發生在華盛頓或倫敦，但不一定知道記者實際在當地報道。確保信任很重要的一點是，讓人們知道我們確實身處我們所描述的地方。」

展示新聞製作過程 吸引讀者

該報並引述讀者表示，部分人之所以閱讀一篇有關盧旺達難民的故事，全因受到「加強版」的記者署名吸引，上面寫道：「Abdi Latif Dahir在盧旺達的加舒拉，在攝影師Brian Otieno陪同下，花時間採訪了難民。兩人都被保安人員貼身追蹤。」

無獨有偶，BBC（英國廣播公司）早前亦宣布成立約60人的查證團隊（BBC Verify），希望讓讀者看到新聞製作過程，以提升品牌公信力。該團隊將展示他們採用的進階編輯工具，以及調查和求證技巧。新聞部行政總裁Deborah Turness形容該團隊是「BBC品牌中的新品牌」，致力提供「徹底的透明度」。

國際媒體希望透過製作花絮吸引讀者，原理就跟電影公司預告湯告魯斯在《壯志凌雲》親自駕駛戰機，以及奇洛李維斯在《殺神John Wick 4》親自飛車一樣，讓觀眾驚嘆演員的工匠精神，令電影在荷李活依賴特技的芸芸大片中脫穎而出。

觀眾對Marvel式的特技片審美疲勞，新聞讀者其實也對互相抄襲的公式化報道感到厭倦。互聯網文章氾濫，當讀者了解到文章由專業記者撰寫，而且千錘百煉、貨真價實，自然更願意花時間細看。

媒體除了翻箱倒籠調查黑幕、親身直擊求證事實，還有什麼方法可以拉近跟觀眾的距離？時代唔同啦，跳吓開花舞，網民開心，可能效果一樣。在香港動輒限制新聞工作者的自由，以後還有誰會看新聞？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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