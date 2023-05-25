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吳永輝

吳永輝：區會寒冬10年？在乎官民大智慧

【明報文章】日前有青年問我這「老鬼」如何看區議會前途。筆者算是民主派第一代助選青年，初在東北葵、荃灣幫手；回歸前參選，曾任市政局及區議會議員、酒牌局副主席。

政府早前公布了十分倒退的「完善地區治理建議方案」，將現時接近全面直選的區議會民主程度大幅收窄。不但民主黨表示十分失望，近日更陸續傳出多名資深議員不再尋求連任。

政府不承認倒退，但無法否認量化的數字，例如直選議席減少到兩成、撥款權減至零、諮詢期只有14天，原本由議員互選的區議會主席亦改為官任。

更離譜的是將議會討論範圍限制於區內事務，禁止討論全港政策。但一來香港一個城市很難有不影響各區的政策，二來這嚴重破壞一直以來的區議會功能，更加推倒香港政府25年來多次就全港政制改革，地方行政，民生事務如交通、房屋甚至綠化海濱等各種政策，於區議會討論諮詢的做法。

令人震驚的是，早前深水埗區議會擬討論政府提出的改組議會方案時，官員竟拉隊離場。這種官員拉隊離場的情况，已經多次發生，即不參與及不留下官方紀錄，可謂文明社會之罕見，亦反映對現代社會之無知——今日社會，只要互聯網存在、大數據存在，包括官員集體杯葛區議會離場的各種照片、直播及相關消息，可以在民間社會永遠保存。

議員由選民監督 乃基本常識

最難以理解的是，政府將區議會直選議席說到一文不值。筆者了解到，現屆多個區議會努力提出不同的民生施政建議，不少更找了大學合作調研，只是在大量議員辭職之下，努力被迫付之流水。這是應該說一句公道話的。

當局對議會天然的監督政府功能鮮有着墨，反而提出監督區議員的做法。議員由選民的選票監督，這是基本常識，筆者希望官員能夠了解學習。如果選民喜歡選懶惰的議員、選不聽政府說話的議員，官方能廢掉議員嗎？官方應該罰議員嗎？我說不可；犯刑法者例外。

議員亦有犯刑法的，議會內不同黨派議員亦互相監督制衡。筆者當年任市政局酒牌局副主席，由議員互選，那幾年不時發生市政局民主黨年輕議員與建制派的各種爭議，我所負責的酒牌局亦然。在我「被離開」酒牌局之後，酒牌局前主席被廉政公署拘控及被判入獄。而早年的間接選舉，亦多次發生涉貪或買票案件，遭廉署檢控。而今在制度上幾近廢掉議會監督功能，人性的負面一面恐亦隨之自然出現。廉署能否維護公正，我寄予厚望，但有待觀察。

腐敗風險 路人皆見

另外，對參選區議會增設多重門檻，本質上是嚴重倒退。2014年北京官員明言接受「普及而平等」的選舉，當時只是不同意民主普選的時間表。香港官員亦曾承諾推進區議會的民主進程。而今要經「三會」（分區會、防火會、滅罪會）提名，多層篩選，是「普及而平等」嗎？當然不是。

「三會」委員都是政府委任，委任名單嚴重傾側建制派。首先，要向對手陣營爭取提名，不合常理；倘不認識「三會」成員及沒有聯絡方法，提名可謂無從入手。要先「介紹」，「經黨、經人提點」去提名，這是劣質的制度。「三會」成員又可互選議員，就可能會出現不同的利益交換。腐敗風險，路人皆見。

對參選者，政府本已有審查，及後再成立候選人資格審查委員會，實在難以理解為何還要在提名階段加入關卡，必須取得「三會」提名。我們促請政府撤銷有關「三會」提名的門檻，改為由當區選民提名已經足夠。

往昔市政局主席的風範

另一邊廂，最近尊子漫畫「被消失」、公共圖書館書籍「胡亂下架」事件，再次令香港登上世界新聞。

就此，筆者要說說前市政局主席梁定邦對於被漫畫諷刺的看法。市政局的服務影響廣大市民，因此漫畫家不時以梁定邦主席的大頭，作為市政事務諷刺對象。梁主席當時的態度大意是：年輕議員無論有怎樣的派系爭議，協調或投票決定一個政策時的初心，都是為市民謀福祉；梁主席遇到被漫畫諷刺時，先是檢討政策有沒有錯，有則改之，而有時是政策正確，但前線衛生人員執行出現問題，便要改善管理；如果都無錯，只是誤會，便要向外解釋。從事公職者，一定會被漫畫諷刺，不必介懷。這就是梁定邦主席的風範。

市民接不接受尊子漫畫「被消失」？接不接受書籍審查？文化審查？市民要不要有代表市民的聲音？

香港百多年來是中國內地與西方接軌的地方，國家主席習近平在去年七一講話亦清楚表明，香港要「繼續保持高度自由開放、同國際規則順暢銜接」。聯合國人權事務高級專員已數次就香港發言，特區政府之舉措如果再引來批評，甚至違背國際規則，這不是又再為北京添煩添亂嗎？

炎夏將至，寒冬仍在。區議會會不會步入10年寒冬？還是官府可以自我檢討？在乎官民大智慧。

作者是民主黨中央委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳永輝]

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