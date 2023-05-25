鄭泳舜：全運會帶來的契機

多年來香港舉辦過不少大型體育盛事，但舉辦國際或大型綜合運動會，經驗不算多，要數的是2008年北京奧運馬術比賽、2009年東亞運。當年舉辦東亞運，有2000多名運動員來港競賽，與今次全運會將有1800名運動員參賽，規模相近；惟較大分別是全運會有群眾賽事，約1400名非精英運動員有份競賽。

5點關注 冀當局留意

筆者是大型體育活動事務委員會副主席，對在港舉辦大型體育盛事特別關注。2021年8月國務院公布粵港澳三地合辦全運會，適逢香港在東京奧運取得歷史佳績，奪得1金2銀3銅共6面獎牌，不少人都感到振奮。現時特區政府已成立全運會籌備委員會，並將於今年第四季成立督導委員會，籌備全運會的工作即將展開。在此，筆者有幾點期望及關注，希望籌委會及負責督導的文體旅局多留意。

其一，藉此推動運動熱潮和運動普及化。2021年東京奧運，因政府史無前例購入奧運轉播權，供本港5間電視台直播重要賽事，香港市民在家中「追星」，包括在商場集體觀看大電視，為香港運動員打氣加油的場面，歷歷在目。大家見證了「香港劍神」張家朗、「香港女飛魚」何詩蓓，還有杜凱琹、蘇慧音、李皓晴、李慧詩及劉慕裳獲奧運獎牌，這都寫入了香港體育發展史中。一時之間，許多奧運香港代表隊及其他精英運動員，都備受市民歡迎及關注，運動員正面形象受大力追捧。他們掀起的運動熱潮、對市民多做運動的影響，至今未退。

全運會集齊全國精英運動員競賽，香港更有機會舉辦劍擊、場地單車等賽事，因主場之利，預料香港運動員將可爭取更好表現，政府必須確保本地多個電視台可以直播重要賽事。另方面，借鏡內地及海外經驗，事前做好宣傳及社區推廣，非常重要。除了大型倒數活動，可以有更大規模的地區巡迴展覽及路演，並讓市民接觸高球、劍擊及五人足球等；賽後亦可舉辦選手接觸市民的嘉年華活動。

須確保康體設施適時建成

其二，體育場館與場地準備必須妥善到位。2009年東亞運，香港當時為此興建了將軍澳運動場館，並在13項原有場地設施做了「提升」功能的工程。今次，大家聚焦看原定今年建成的啟德體育園3個場館，即容納5萬人的主場館、容納1萬人的室內體育館，還有可容納5000人的公眾運動場。除了公眾運動場，兩個場館都要延至明年中及下半年建成。當局須緊貼監督工程，確保施工無誤，並主動定期匯報全運會籌備進度、場地準備，盡早說明有哪些場館要進行「提升」功能工程。

其實，特首去年提出制訂「體育及康樂設施10年發展藍圖」，日後將會陸續有新增體育設施建成。惟按過去經驗，部分康體設施規劃連同興建，時間冗長。當局有必要採取措施，確保全運會及其後的康體設施能適時有序建成。

其三，汲取舉辦大型綜合運動會及發展體育的經驗。大灣區三方合辦全運會實屬難得機會，加上國家體育總局統籌，香港可藉這次契機向內地或相關單位學習如何籌辦大型綜合運動會，甚至可向杭州亞運取經。無論是義工培訓、藥檢、商業贊助、選手村管理、科技應用與文體旅配合方面，國內以達到「體育強國」為目標，經歷北京奧運、冬奧等大型國際綜合運動會，各方面水平都提升了不少。國內經常藉着國際及大型綜合運動會，推動運動普及化和產業化，在「十四五」規劃下，杭州等全國各地已具體訂立不少體育發展、產業化的KPI（關鍵績效指標）和框架，這都值得香港借鏡。至於選手村，筆者則建議當局考慮改建現有啟德隔離中心，該處共有3000個單位。

另一方面，粵港澳三方可藉此確立合作機制，成立大灣區體育辦或聯席，按十四五規劃方向，日後合力打造更多大灣區品牌賽事，在灣區舉辦三地各類球類聯賽，也可舉辦吸引眼球的港珠澳大橋國際馬拉松賽事等。

其四，須做好人手分配。當局因應籌辦全運會，需增加時限兩年半的3個首長級編外職位，最高一個職位是首長級第六級人員，整個團隊預計約有50多人。筆者明白籌辦大型綜合運動會，一定要辦得妥妥當當。筆者了解過，文體旅局去年7月成立以來，在統籌體育事宜上，人手並不充足，就連出缺的體育專員，新人選亦未上任。無論如何，當局稍後也會向立法會解說增加人手編制的要求，部門亦不妨了解廣東與澳門在籌辦過程中所需的人手配置，以作參考，並向議員解說。

實名購票 防止炒賣

其五，就是必須做好票務工作。當局宜使用全運會統一定價做法，如上屆全運會，一般預賽是20至200元人民幣，準決賽或決賽都是30至400元人民幣不等，加上供長者、全日制學生及傷健人士享有優惠價格便可；最重要是實名購票，防止炒賣門票。一些戶外賽事如滑浪風帆或高球等，可設定指定區，公開予市民預約，到時在現場觀賽。

綜合而言，現在距離2025年還有兩年時間，在迎接杭州亞運、2024年奧運到2025年全運會，期望當局及各界同心同行，一定可改寫香港現有體育發展的版圖。

作者是立法會議員、大型體育活動事務委員會副主席

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