香港社區組織協會：前事不忘 後事之師——為下一場疫症做好準備

【明報文章】近期本港新冠確診每日宗數又再上萬，彷彿復常後又重回疫情狀况。幸好社會已具群體免疫，不會重演第五波疫情。但世衛總幹事譚德塞近日提醒另一種可能更致命病原體的威脅仍然存在，世界各國應做好準備。前事不忘，後事之師，香港又準備好了嗎？
港府抗疫不過不失
仍需關注多個議題
3年來香港共經歷5波疫情，造成近290萬宗確診、逾1.3萬宗死亡個案，其中絕大多數是在第五波疫情造成的。香港的新冠致死比率，在第五波前由每10萬人中約有33宗死亡，大幅升至第五波後最高的每10萬人有約175宗死亡，低於國際水平（每10萬人約260宗死亡），更遠低於採取較寬鬆防疫政策的英國（每10萬人約300宗死亡）。然而相比嚴格防疫的中國內地及城巿規模接近的新加坡，香港的比率卻遠高於兩地（中國內地每10萬人約96宗死亡，新加坡每10萬人約87宗死亡）。由此可見，特區政府抗疫工作不過不失，當中仍有以下多個議題值得關注。
（1）對政府不信任及疫苗猶豫。回歸以來，香港社會積累着不滿政府的情緒及對政府的不信任，2019年更達至高峰，及後旋即面對新冠疫症，令部分市民質疑政府的防疫抗疫措施，或明確反對，或暗裏不配合。另外，部分市民——尤其有健康問題人士——對疫苗感猶豫或質疑治療方法，政府又未能完全釋除疑慮，令疫苗接種進展緩慢，推行防疫工作便較吃力。
（2）嚴厲防疫政策影響經濟。收緊社交距離措施以阻止疫情蔓延，在第五波疫情以前頗算成功，但卻大大影響社會經濟，基層市民收入因而明顯減少。政府合共推出6輪防疫抗疫基金及多項紓緩措施，惟少有向僱員直接派發津貼，從事散工的基層市民更難以得到援助。另外，綜援申請資格雖放寬，但其負面標籤令人卻步。有基層勞工因被迫放無薪假而非失業，不合資格申請失業綜援；又因而未達申請在職家庭津貼的工時要求而未能受惠，半年一次的申請及發放，亦未能即時得到津貼。
（3）基層醫療健康系統尚待建立。香港醫療系統一直以醫院為主體，忽視以預防為主、社區為本的基層醫療健康系統。疫症來襲時，社會缺乏基層醫療健康執行系統，未能落實預防措施及在社區提供醫療服務，令社區層面的抗疫工作事倍功半。
策略徘徊不定 政府效能不足
（4）防疫漏洞及徘徊不定的抗疫策略。世衛早於2021年11月底已對Omicron病毒株發出警告。及後Omicron在世界各地以驚人速度廣泛傳播，特區政府當時理應做好準備及嚴謹把關；可惜，病毒株仍循國際運輸人員及入境者的檢疫漏洞入侵香港，導致第五波疫情。當時政府正考慮如何與內地及其他國家恢復人員來往，但在內地的「動態清零」策略跟其他國家的「與病毒共存」策略之間，特區政府及社會一直搖擺及爭論，結果在「清零」及「共存」兩者之間徘徊不定，影響抗疫成效。
（5）第五波疫情顯示政府效能不足。雖然特區政府於2021年12月26日發出「嚴陣以待」以防Omicron入侵社區的聲明，並已制定應變計劃，但只準備了千多張負壓病牀及隔離病牀，明顯低估Omicron傳播規模，反映預視能力不足。當第五波疫情在2022年2月上旬至下旬逐步由每日過千宗升至上萬宗時，政府未有即時調整隔離清零策略，直至3月上旬才啟動自行申報機制及容許家居隔離，應變能力亦有不足。
280多萬確診者，或需送院治療，或需經評估後送往隔離設施；如可家居隔離，又需抗疫物資，又要處理飲食及生活用品等。當時政府各相關部門之間的協調明顯不足，以致有確診者等候多時未能送院或送往隔離設施，甚至有病人等候至死；亦有家居隔離的確診者因缺乏物資而感到非常徬徨無助。雖然Omicron傳播能力之強是前所未見，惟政府的效能不足，缺乏預視、應變及協調能力，也是導致第五波疫情肆虐香港的原因之一。
突顯公私營醫療割裂問題
（6）公營醫療服務陷於崩潰邊緣。疫情將公立醫療系統原有的問題顯露無遺，包括人手不足、設施不足、不分小病重症均需處理、未重視中醫參與治療等等。另外，當公立醫院傾力治療新冠病人時，私家醫院曾一度「獨善其身」，沒有積極協助分流病人。波及全港的疫症，正好突顯存在已久的公私營醫療割裂問題。
（7）未能有效統籌民間網絡。政府不同部門有聯絡不同的民間網絡，例如民政處聯繫大廈業主及區內團體等、社署聯絡服務機構及志願團體等；但不同部門間未見互相配合，同一部門內亦只是積極聯繫個別團體。結果在疫症爆發時，沒有全面統籌民間力量作地區支援。
（8）疫症突顯的其他問題。多個社會問題如居住環境增加風險、基層家庭缺乏支援、基層學童學習困難、基層長者徬徨無助、長者院舍環境惡劣、弱勢社群求助無門等等，在此次疫症一一顯露。另外，部分新冠確診者出現「長新冠」，但不清楚如何求醫，政府亦沒有統籌各有關部門提供協助。
面對以上問題，特區政府應循致力改善應對大型災害的效能，包括提升對事態發展的預視能力、對大型事故的應變能力，以及促進政府部門之間的協調能力，減少天災對市民的傷害。另外，也應與中央政府及相關內地省市保持聯絡溝通，並作出協調，在一國兩制的大前提下，為香港制定應對災害的合適策略。日後在抗疫時，政府應首要顧及基層和弱勢社群，包括針對不適切居所住戶，為他們安排所需的隔離設施及提供生活所需物資；向基層市民提供生活津貼，協助度過經濟難關；額外援助服務弱勢社群的機構，從而協助弱勢社群面對逆境等等。
醫療系統方面，政府必須建設社區內的基層醫療健康網絡，令社區居民一旦有任何健康、疾病問題，甚或當發生疫症，可盡快取得相關資訊及所需服務，例如接種疫苗、評估病情、初步治療、病情穩定後跟進身體狀况等。同時政府必須建立機制，可在緊急情况下調動及運用私營醫療資源，並應發展中西醫結合治療。市民因疫情引致的身心創傷，政府也必須設立專門服務，跟進生理及心理健康上的需要。
當局應全面檢視 公開向民眾交代
為避免院舍再成為疫症重災區，政府必須成立跨部門緊急應變中心，緊密支援院舍及家屬，並安排地方隨時短暫安置院友。政府同時應加強社區成員之間的連繫，鼓勵社區內的機構、團體、組織等，協助重建社區網絡。
3年疫情揭示本港種種問題，既有屬長期持續及深層次的，亦有屬即時應變及表面的；既有關主力抗疫的醫療系統運作，亦有關政府部門間的協調參與。特區政府應在全面檢視後落實改善，並公開向民眾交代，令社會各界知悉如有下一場大型災害，政府和市民將如何面對，也藉此重建對政府的信任。
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