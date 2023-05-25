香港社區組織協會：前事不忘 後事之師——為下一場疫症做好準備

港府抗疫不過不失

仍需關注多個議題

3年來香港共經歷5波疫情，造成近290萬宗確診、逾1.3萬宗死亡個案，其中絕大多數是在第五波疫情造成的。香港的新冠致死比率，在第五波前由每10萬人中約有33宗死亡，大幅升至第五波後最高的每10萬人有約175宗死亡，低於國際水平（每10萬人約260宗死亡），更遠低於採取較寬鬆防疫政策的英國（每10萬人約300宗死亡）。然而相比嚴格防疫的中國內地及城巿規模接近的新加坡，香港的比率卻遠高於兩地（中國內地每10萬人約96宗死亡，新加坡每10萬人約87宗死亡）。由此可見，特區政府抗疫工作不過不失，當中仍有以下多個議題值得關注。

（1）對政府不信任及疫苗猶豫。回歸以來，香港社會積累着不滿政府的情緒及對政府的不信任，2019年更達至高峰，及後旋即面對新冠疫症，令部分市民質疑政府的防疫抗疫措施，或明確反對，或暗裏不配合。另外，部分市民——尤其有健康問題人士——對疫苗感猶豫或質疑治療方法，政府又未能完全釋除疑慮，令疫苗接種進展緩慢，推行防疫工作便較吃力。

（2）嚴厲防疫政策影響經濟。收緊社交距離措施以阻止疫情蔓延，在第五波疫情以前頗算成功，但卻大大影響社會經濟，基層市民收入因而明顯減少。政府合共推出6輪防疫抗疫基金及多項紓緩措施，惟少有向僱員直接派發津貼，從事散工的基層市民更難以得到援助。另外，綜援申請資格雖放寬，但其負面標籤令人卻步。有基層勞工因被迫放無薪假而非失業，不合資格申請失業綜援；又因而未達申請在職家庭津貼的工時要求而未能受惠，半年一次的申請及發放，亦未能即時得到津貼。

（3）基層醫療健康系統尚待建立。香港醫療系統一直以醫院為主體，忽視以預防為主、社區為本的基層醫療健康系統。疫症來襲時，社會缺乏基層醫療健康執行系統，未能落實預防措施及在社區提供醫療服務，令社區層面的抗疫工作事倍功半。

策略徘徊不定 政府效能不足

（4）防疫漏洞及徘徊不定的抗疫策略。世衛早於2021年11月底已對Omicron病毒株發出警告。及後Omicron在世界各地以驚人速度廣泛傳播，特區政府當時理應做好準備及嚴謹把關；可惜，病毒株仍循國際運輸人員及入境者的檢疫漏洞入侵香港，導致第五波疫情。當時政府正考慮如何與內地及其他國家恢復人員來往，但在內地的「動態清零」策略跟其他國家的「與病毒共存」策略之間，特區政府及社會一直搖擺及爭論，結果在「清零」及「共存」兩者之間徘徊不定，影響抗疫成效。

（5）第五波疫情顯示政府效能不足。雖然特區政府於2021年12月26日發出「嚴陣以待」以防Omicron入侵社區的聲明，並已制定應變計劃，但只準備了千多張負壓病牀及隔離病牀，明顯低估Omicron傳播規模，反映預視能力不足。當第五波疫情在2022年2月上旬至下旬逐步由每日過千宗升至上萬宗時，政府未有即時調整隔離清零策略，直至3月上旬才啟動自行申報機制及容許家居隔離，應變能力亦有不足。

280多萬確診者，或需送院治療，或需經評估後送往隔離設施；如可家居隔離，又需抗疫物資，又要處理飲食及生活用品等。當時政府各相關部門之間的協調明顯不足，以致有確診者等候多時未能送院或送往隔離設施，甚至有病人等候至死；亦有家居隔離的確診者因缺乏物資而感到非常徬徨無助。雖然Omicron傳播能力之強是前所未見，惟政府的效能不足，缺乏預視、應變及協調能力，也是導致第五波疫情肆虐香港的原因之一。

突顯公私營醫療割裂問題

（6）公營醫療服務陷於崩潰邊緣。疫情將公立醫療系統原有的問題顯露無遺，包括人手不足、設施不足、不分小病重症均需處理、未重視中醫參與治療等等。另外，當公立醫院傾力治療新冠病人時，私家醫院曾一度「獨善其身」，沒有積極協助分流病人。波及全港的疫症，正好突顯存在已久的公私營醫療割裂問題。

（7）未能有效統籌民間網絡。政府不同部門有聯絡不同的民間網絡，例如民政處聯繫大廈業主及區內團體等、社署聯絡服務機構及志願團體等；但不同部門間未見互相配合，同一部門內亦只是積極聯繫個別團體。結果在疫症爆發時，沒有全面統籌民間力量作地區支援。

（8）疫症突顯的其他問題。多個社會問題如居住環境增加風險、基層家庭缺乏支援、基層學童學習困難、基層長者徬徨無助、長者院舍環境惡劣、弱勢社群求助無門等等，在此次疫症一一顯露。另外，部分新冠確診者出現「長新冠」，但不清楚如何求醫，政府亦沒有統籌各有關部門提供協助。

面對以上問題，特區政府應循致力改善應對大型災害的效能，包括提升對事態發展的預視能力、對大型事故的應變能力，以及促進政府部門之間的協調能力，減少天災對市民的傷害。另外，也應與中央政府及相關內地省市保持聯絡溝通，並作出協調，在一國兩制的大前提下，為香港制定應對災害的合適策略。日後在抗疫時，政府應首要顧及基層和弱勢社群，包括針對不適切居所住戶，為他們安排所需的隔離設施及提供生活所需物資；向基層市民提供生活津貼，協助度過經濟難關；額外援助服務弱勢社群的機構，從而協助弱勢社群面對逆境等等。

醫療系統方面，政府必須建設社區內的基層醫療健康網絡，令社區居民一旦有任何健康、疾病問題，甚或當發生疫症，可盡快取得相關資訊及所需服務，例如接種疫苗、評估病情、初步治療、病情穩定後跟進身體狀况等。同時政府必須建立機制，可在緊急情况下調動及運用私營醫療資源，並應發展中西醫結合治療。市民因疫情引致的身心創傷，政府也必須設立專門服務，跟進生理及心理健康上的需要。

當局應全面檢視 公開向民眾交代

為避免院舍再成為疫症重災區，政府必須成立跨部門緊急應變中心，緊密支援院舍及家屬，並安排地方隨時短暫安置院友。政府同時應加強社區成員之間的連繫，鼓勵社區內的機構、團體、組織等，協助重建社區網絡。

3年疫情揭示本港種種問題，既有屬長期持續及深層次的，亦有屬即時應變及表面的；既有關主力抗疫的醫療系統運作，亦有關政府部門間的協調參與。特區政府應在全面檢視後落實改善，並公開向民眾交代，令社會各界知悉如有下一場大型災害，政府和市民將如何面對，也藉此重建對政府的信任。

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[香港社區組織協會]