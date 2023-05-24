張國樑：將「殺校潮」 轉為教改機遇

另一邊廂，教師也成了今次風潮的受害者之一。就最近教育工作人員總工會表示，有學校在應對縮班下的超額教師問題時，為減低資源壓力和增加人員調配彈性，會要求一些常額教師改為合約工，並以強積金取代公積金供款，及將帶薪病假減至每月兩日等情况。

回歸後，香港教育推行了多次微調式改革，在2006年做了一次結構性的改變，教學制度改為3年初中、3年高中及4年大學，惟及後已沒有在系統層面實行優化，例如提前推動小班教學、增設專業支援有其他教學需要的學校（專為輕度特殊教育需要而設，例如專注力不足、讀寫障礙等），以讓整個教育體制有能力應對每一個時段趨勢所帶來的衝擊。

去年中共二十大報告強調「實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐」，說明國家對教育、科技和人才的重視，成為建設社會主義現代化國家的基礎面和戰略性支點。

港須裝備人才庫 改革教學模式刻不容緩

香港學生雖具備優秀學術成績，但在創意思考、表述能力及個人規劃上仍有很大改進空間。是否能在體制改良中，為香港學生帶來改進？融合國家高速及高質的科創發展，香港在短期措施方面向外「搶人才」是無可厚非，但長遠來說，香港必須裝備好充裕的人才庫，所以教學方向和模式應當推行有序的大改革，這是刻不容緩的。

香港有很多直資、私立及國際學校都採用國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB），學生須修讀跨學科研習，課程範圍多圍繞批判思考，培養學生具備獨立思考能力及學術論文寫作技巧。特區政府政策局是否應該吸納上述元素，綜合檢討和修訂教學系統，務求讓學生接受一系列既具彈性，又可增強學習動機的中小學常規課程，達至培育更多未來的優秀科研人才？現時香港相關政策局或機構推行的STEM（科學、技術、工程及數學）學習仍流於表面化，未有在科創教育基礎方面打好根基，例如數學及資訊科技學科等。

筆者認為，「殺校潮」已不是第一次出現，為何每次遇上的反應和措施仍是一樣呢？當局應該趁着這次機會善用資源，深度調整制度架構和政策內容，發揮香港獨特優勢，以趕上國家發展機遇及作出貢獻。

作者是香港青年時事評論員協會榮譽會董

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[張國樑]