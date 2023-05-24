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劉銳紹

劉銳紹：小人之交甘若醴 偏向炎涼逐世情——從近期國際合縱連橫看各國回應之道

【明報文章】近期國際上的合縱連橫千變萬化，目不暇給。不過國際關係的本質只是「利」、「害」兩字，難有絕對標準，不禁令人興嘆：對外關係不是「君子之交淡若水」，而是「小人之交甘若醴」（源自《莊子．山水》）。平民百姓希望各國和平發展，「不向炎涼逐世情」（語出宋代曾鞏《刁景純挽歌詞》），但現實卻是：各國基於本身的需要，「偏向炎涼逐世情」。這不是某國的問題，而是人類的問題，故有今天標題。

（1）中國與中亞關係有新進展

──中國上周在西安與中亞諸國舉行首屆峰會，是中國外交近期的另一個成績。中國調整資源後，把其中一些重點從非洲等地調回中亞地區，其利立見，例如從地緣政治上鞏固了中國西向發展的穩定；日後還在中國設立常設秘書處，就像亞投行的總部在中國設立一樣，強化中國的國際角色。此外，中國與中亞地區的天然氣管道D線加快建設，油氣貿易將進一步擴大。得益之處，不一而足（詳見有關新聞）。

──中國趁機抵消俄羅斯在中亞地區的阻力。例如討論多時的中國-吉爾吉斯-烏茲別克鐵路，過去因俄國反對（因這鐵路減少了經過俄羅斯的貨運），現在再現藍圖。此外，由於俄方近期依賴中國的因素增加，中國趁機取得吉林和黑龍江貨物經海參崴（原屬中國領土）出口之便，大大減低陸路運輸成本，在經濟和政治上也有明顯之利。

──中國擴大了地緣政治影響力，強化中國通過中亞地區駁往歐洲的聯繫（例如鐵路和貿易），間接強化中國與歐洲（包括西歐）諸國的關係，配合分化歐美關係的行動，瓦解在中國東南周邊的圍堵，減少西方陣營壓力。上述效果將在中長期內看到。

（2）西方陣營與伙伴國各有側重

──G7（七國集團）最近在日本廣島開會，並邀請多個伙伴國參與，烏克蘭總統澤連斯基更乘法國安排的專機遠道而來，令這次會議的焦點變成「針對中俄」。當中，歐洲與美國的對華政策不同，不想緊跟，所以在七國領袖聯合聲明中出現中間落墨的字眼。這方面已有不少評論，在此不贅。我想聚焦的一個角度，是G7以外的「伙伴國」心態。

概括而言，在現實環境下，它們力量較弱，擔心被欺壓：今天擔心美國恃強凌弱，但同時擔心中國強大後的壓力（有些國家形容中國是「粗線條以至粗暴外交和低質援助」），所以其心態是「一種擔心，兩個源頭」。於是它們在反應上採取「一種策略，兩個選擇」，即分別保持與中國和美國的友好關係，惟同時選擇跟中美在不同領域上合作；要達到的效果是：希望今日上升中的中國牽制美國，也希望現時較強的美國領頭制衡中國。

所以對中國而言，要考慮的問題不是純粹怎樣合縱連橫，而是能否利用別國對美國的擔心來加強中國的凝聚力，同時消除別國對中國的恐懼？這種恐懼不是外國炒作「中國威脅論」才出現的，而是其他國家實實在在感覺到的，至少在它們的預感中，是一種具體擔憂。這也是西方陣營能夠成功炒作「中國威脅論」的原因。

──繼G7峰會後馬上舉行的印度-太平洋島國合作峰會，也非常值得關注。這不單反映印度一面與中國友好，一面又爭取成為「全球南方」的領袖，平衡中國的國際影響力，更反映太平洋島國已看透兩點：一、中美角力已無處不在，爭奪太平洋島國是近年新動向，美國與巴布亞新幾內亞簽訂新的防務合作協議乃近期典型事例，間接提高了太平洋島國的身價，正是它們「綠楊宜作兩家春」的機會；二、但它們不能也不想選邊站，依賴中國或美國任何一方，所以印度就成了「最能代表太平洋島國利益的第三方」。印度亦卻之不恭，並將利用今年G20（二十國集團）輪任主席國的身分，創造平衡力量。

──可見全球的利益板塊已經愈來愈立體，不能再用「兩極」、「三分天下」或「多極」的平面角度解說。其中一個突出表現是，各個（尤其是相對弱勢的）國家除了講求實質利益（包括經濟、安全和援助）之外，也講求獨立自主的權力，而不再是以前西方列強控制別國，或中國現時影響某些國家那樣，由援助國或投資國主導一切，甚至沒有掩飾地剝削。這種盤剝式或殖民地式的跨國管治，已不能成為主導力量和有效方法，必須軟硬實力一起運用。

（3）內政是對外形象的延續

──中國歷來認為外交和內政可以分開，也必須分開。但當今之世，如內政不彰，不單影響內部穩定，還會影響外交策略，至少會成為被攻擊的一環，或者成為外國人民不喜歡中國的實例。這是不用外國政府和媒體挑撥都會出現的客觀效果。

舉例說，中國最近又強調警惕外國搞「顏色革命」、「和平演變」；惟觀乎各國實况，多是本國內政不善、貪污腐敗、民意堵塞、民怨四起、經濟下滑，「顏色革命」及「和平演變」才有基礎。這也是中國總結當年外國在蘇聯搞「顏色革命」導致其解體的主要論點，所以不能倒果為因，認為「亂源是外國製造的」。

──如上所述，中國對外是理智和務實的，因為有所制約，不理智就會受傷；但與此同時，必須避免因為內部沒有或較少制約而對內強蠻和愚頑。矛頭可以針對外國，但拳頭不要打在自己人身上。「攘外必先安內」的思維和行動已不能與時俱進，還會在操之過急下產生反效果。例如最近台灣第七次未能以觀察員身分參與世衛大會，北京認為外國不能政治化；但2009至2016年，台灣在馬英九執政期間卻可以用觀察員身分參與。於是外界會問：誰在政治化處理問題？

──面對上述中外問題，官方也許認為外國只是假紳士的「小人之交甘若醴」，所以只能同樣「偏向炎涼逐世情」，但這種政治哲學也令中國對外、對內均處於被動。中國可能需要新論述和行動，才能改變輿論上的困境，否則無補於事。我想，基於民族感情和國家利益，絕大部分中國人在中外問題上一般都會站在中國一邊；在官民問題上，一般會着重民間角度，這是很自然的平衡。所以，必須用具體言行來吸引民間自發和由衷的凝聚力，而不是靠吹噓、催谷或強制性的教育，就可以一致對外。長此下去，人民對官方亦不會有淡如清水的君子之交。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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