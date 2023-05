【明報文章】心理學家佛洛依德提出「幽默」這個觀念(見其著作The Joke and Its Relation to the Unconscious, 1905年),至今已逾百年。幽默現在往往跟笑、嘲諷、有趣、荒謬等連上關係。幽默有時候會引人會心微笑,但對某些人來說,卻會令他們不快和厭惡。