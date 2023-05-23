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歐陽五

歐陽五：兩場峰會外交思維的舊與新

【明報文章】上周，全球外交惹人矚目。一邊是七國集團（G7）「抱團」，在諸多議題中，自然也免不了「暗戳」中國。另一邊，是中國今年首場重大主場外交中國-中亞峰會的舉行，中國與發展中國家的合作，吹現新風。

雖然中國-中亞峰會是去年就已定下的議程，與日本廣島G7峰會同期舉行純屬巧合，中國亦無意與G7搞競爭、對抗或比較，但在全球看客眼中，這兩大外交行動仍有不少可比對觀察之處——成員不同、做法不同、立意不同，對世界的影響也不同。

G7仍奉行對立思維

衰落不止經濟層面

G7曾是世界經濟的領頭雁陣，惟隨着新興市場崛起，G7成員國GDP（本地生產總值）總量在全球經濟份額中不斷下降，G7不得不由「引領」角色轉向「合作」，更加關注全球南方國家，並尋求共同解決全球性的問題。但G7成員國自身問題重重，拉攏新興經濟體「合作」，多少也「意在沛公」，有牽制、對冲中國之意，箇中參與者應會仔細權衡、辨清利害。而且，G7的「團結」建立在共同指向某一域外目標上，無論是針對俄羅斯，還是此次峰會上炒作台海、涉港、涉疆、涉藏等議題，拿「經濟脅迫」影射中國，都表明G7淪為附和美國打壓、遏制他國的俱樂部。

令人遺憾的是，G7雖雄心勃勃，惟依然奉行陣營對立的舊思維，依然遵循美式霸權「小圈子」行事方式，也就難在更大議題上有實質作為，其衰落也就不僅僅止於在全球經濟佔比層面。畢竟世界已經變了，人心亦在思變。

另一邊，是保持多年睦鄰友好關係的中國和中亞國家，藉此次峰會合作再升級。這順應了中亞國家發展需要，也契合中國發展目標。雙方經濟上互補、互助，安全上共禦風險，政治上彼此信任、支持，在百年變局中，業已初步形成了命運共同體。

這背後，有歷史上友好交往之一脈相承、有地理相鄰之便；但更為重要的是，中亞國家獨立30多年來，中國一直奉行獨立自主和平外交政策，與之平等互利相處。中亞社會對於與中國合作，態度是放心的。

中亞地處亞歐大陸腹地，是聯通東西、貫通南北的「十字路口」。因其得天獨厚的資源優勢和獨一無二的戰略位置，歷史上一直是大國競爭博弈之地。近年來，美、歐、俄、日、韓、印等均提出了各自的「C5＋1」機制，不少國家和地區也都提出了自己的中亞戰略構想。

但中國與中亞國家相處，仍創造了諸多特別之處——中國不干涉中亞國家內政，尊重中亞國家主權與領土完整，支持各自選擇的發展道路和模式，同時在合作中不設置附加條件或謀取一方私利，追求互惠與利民；其交往機制亦是透明、開放，不針對第三方。

中國民心外交 與他國「共同向好」

古人云「以利相交，利盡則散；以勢相交，勢去則傾；惟以心相交，方成其久遠」。中國式對外交往的特性，在中亞得到集中體現，應然會得到相關國家認可，也會招致一些國家的不滿，因為與之不同。實際上，中華民族歷史和民族性決定了中國內政外交以「民心」為核心。中國內政區別於西方競爭性的資源、權力分配概念下的政治，是民心政治。

中國外交也有別於具排他性、對抗性的結盟外交，是民心外交，其行為原則是「己所不欲，勿施於人」、「己欲達而達人」。這一信念雖然古老，但相較只讓某一方獲益的零和博弈思維和「小圈子」之道，又顯得新。

筆者以為，在全球外交、輿論場，對於不合理言論，「回懟」、鬥爭是必要的，惟更重要的是，在更廣大場域如何施展中國外交的抱負，在與其他國家的平等合作中實現「共同向好」的願景，也讓世人從中逐步廓清中國式現代化所蘊含的世界觀，讓世界耳目一新。

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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