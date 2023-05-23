陳永光：中醫藥發展專員 須具中醫藥專業資格

中醫藥一直是香港醫療系統的重要部分，設立中醫藥發展專員職位，對促進本港中醫藥發展至關重要。政府在2018年成立中醫藥處，於政策層面統籌和促進香港中醫藥發展；但領導中醫藥處的中醫藥處長一職，屬為期5年的編外職位，於今年4月1日到期撤銷。

再者，儘管政府近年致力發展中醫藥，惟歷屆政府都沒有明確訂立中醫藥服務發展的願景和定位，以致中醫服務的發展方向一直未明。而且，就如何深化中醫藥在基層醫療服務的角色、如何協調中西醫服務並重發展和優勢互補、如何促進中醫服務現代化和產業化發展等一系列工作，都迫切需要一名首長級人員來統籌和協調。顯而易見，政府絕對有必要設立中醫藥發展專員一職，繼續肩負起香港中醫藥發展的重任。

避免「外行人管內行人」

中醫藥發展專員肩負重任，當局傾向從政府外招聘合適人選。筆者認為，具中醫藥相關學歷或資歷，以及相關工作經驗，應是對專員一職的基本要求和必需條件。畢竟，中醫藥發展專員肩負監督香港中醫藥整體發展等重任，政府絕不能降低對中醫藥的專業要求，以避免「外行人管內行人」，阻礙行業的發展。

另一方面，雖然政府表示會加強中醫藥專業及政策層面的協調和統籌工作，然而筆者認為，中醫藥發展專員與之前的中醫藥處長，在職權方面是大同小異，並沒有升格。例如，專員與處長的直屬上司，都是醫務衛生局副秘書長；兩人薪級都是首長級薪級第二點。

適時檢視中醫藥處人員編制

更令人擔心的是，根據政府文件，中醫藥發展專員只有23名支援人員協助工作，當中包括8名非首長級公務員、15名以合約形式聘用的非公務員。雖然支援人手比之前中醫藥處略有增加，但中醫藥發展涉及眾多範疇和大量複雜工作，包括統籌中醫藥發展藍圖的諮詢、制訂及跟進行動，有關中醫醫院及政府中藥檢測中心發展的政策事宜等。由此足見，23名支援人員未必足夠應付。

筆者由衷希望政府能夠適時檢視中醫藥處的人手編制，並考慮增加支援人員，以突顯政府致力促進香港中醫藥長遠發展的承擔，更好促進香港中醫藥的高質量發展。

作者是立法會議員、香港註冊中醫學會會長

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[陳永光]