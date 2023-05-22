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鄭立

鄭立：不是世代問題 而是階級問題

【明報文章】最近網絡上有一個爭論，有「90後」抱怨自己是最慘的一代，理由不外乎覺得以前是經濟發展期，上一代比較有機會，或者以前的大學生比較好找工作，或者是以前的樓價比較低之類。但這種說話不太合乎現實，往往會遭到劇烈反彈。

覺得自己生不逢時的作者，說「80後」出來工作兩年，碰上2003年SARS樓價最低的時候，當時開始供樓的話，這20年的升值就已經賺了幾百萬甚至幾千萬元了。他說他認識一大堆「80後」，個個都拿着一堆物業。

但事實當然不是這樣，畢竟筆者自己就正是剛好那時大學畢業。那時候我第一份工作，薪水就幾千元，根本沒有那些人想像的一畢業就有萬多兩萬元薪水。別說買樓，根本連維持自己的日常吃飯消費都很貧乏；別說買樓，租樓都是租不起的。

當然也會有人說樓價很平。對，那又如何呢？我才剛畢業根本沒錢。那些人就會說，你可以問父母借啊。不，我父母作為基層也是營營役役，拿不出錢，我們憂慮的是明天的吃飯問題。

處身哪個時代 基層都分享不到好處

說到這裏，他們就會覺得你是個別例子，然後說那就沒法了，或者說連十萬二十萬元都拿不出來，真的無話可說。他們認為自己是窮人，卻覺得上一代隨便都能拿出錢來；他們自以為窮，是因為他們自己沒錢，但他們上一代有，所以他們覺得上一代比較輕鬆。

真正的基層反而不會抱怨什麼世代問題，對於任何一代都是全家負擔不起物業的人來說，經濟不好時是失業和貧乏；所謂經濟好時，也只是被暴升的租金與物價壓迫。無論哪個時代，都分享不到好處。

不是相較不會抱怨，而是他們會理解到，在無產階級，不論你是「50後」、「60後」、「70後」、「80後」，哪個世代都是活得不好的。他們的貧窮，源自他們上一代的貧窮；而他們上一代的貧窮，可能經歷過各個所謂繁榮時代。但他們在其中可不是什麼公務員、醫生、律師這些既得利益者，能夠在有機會時，有資金去掌握；而是在餐廳洗碗做侍應、在地盤做工人，收入不穩定，有一餐沒一餐，受租金壓迫，留給下一代也只有負擔，跟世代又有什麼關係呢？

同理，只要你的出身好，在任何時代，你都可以活得不錯，能抓到各種機會，什麼到海外留學讀大學、買樓，這些機會是屬於家裏有本錢的人。况且「貧賤夫妻百事哀」，基層的家庭往往也比較多家庭問題與不幸。

這跟世代無關，這跟階級有關。如果出身於底層，你什麼時候出生，真的沒什麼影響。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]

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