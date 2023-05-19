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徐英偉

徐英偉：服務業高質量發展 人才科技俱備尚欠東風

【明報文章】要持續推動高質量發展，人才和科技缺一不可。特區政府在「搶人才」上，特別是高端人才，漸有成果；下一步如何與科技拍住上，讓科技帶動提升各行各業的效率、服務質素，及紓緩人手問題，以令香港實現高質量發展，可謂非常重要。

政府牽頭 可助行業升級轉型

要建設國際創科中心，並帶動不同行業提升，香港要增強科技研發，並將成果落地應用，推動公私營市場發展，而科研投資對GDP（本地生產總值）也有正面影響。但各企業過去幾年受疫情影響而五勞七傷，至今仍未回復元氣，所以更需政府牽頭製造東風，利用創新科技解決不同行業的問題，也讓行業升級轉型。

樂齡科技是促進創科與產業轉型的一種成功模式。政府於2018年成立10億元的樂齡及康復創科應用基金，資助安老及康復單位購置、租借和試用科技產品，以改善服務使用者的生活質素，並減輕護理人員及照顧者的負擔和壓力。該基金還可以用於支持各種研發中的科技項目，包括但不限於新技術、新產品、新服務等方面的研發。

基金有助樂齡科技與時並進地創新，讓研發企業、學界加強跟安老和康復業界溝通合作，使研發更切合用家需要，同時令樂齡科技產品可更廣泛應用，相輔相成。截至去年底，該基金已向約1500間安老及康復院舍批出4.7億元。不要忘記香港作為新科技試驗的示範城市，不少國際科研產品或服務，都會選擇來港落戶測試，並藉香港輻射至更大的市場，例如大灣區甚至全國。

「科技＋旅遊」 提高旅業品質

在推動科技應用上，香港四大產業之一的旅遊服務業，絕對有這方面的發展潛力，也符合國策。國家2022年初發布《「十四五」旅遊業發展規劃》，提出加快推進「數字化、網絡化、智慧化」的智慧旅遊，深化「互聯網＋旅遊」發展，鼓勵旅遊與科技結合，提高旅遊服務業的效率和品質；亦提出加強旅遊大數據的研究和相關系統建設，並選定國家旅遊科技示範園區，全面提升旅遊科技創新能力，促進旅遊服務業的創新和發展，在上、下游共建旅遊創新生態。

在旅遊的不同環節上，科技應用大有可為，例如智能導覽系統通過AR（擴張實境）技術實現實時翻譯和導覽，讓旅客更了解景點甚至酒店環境。智能客服系統通過人工智能（AI），實現酒店客房服務智能化，提高服務質量，例如燈光、窗簾、空調等設備由智能系統調節，提高舒適度和節能效果；智能行李系統可利用RFID（無線射頻識別）技術，自動識別行李和分類等。

許多酒店已引入電子入住系統，客人在到達酒店前，已經可以透過手機完成登記和入住手續。ChatGPT技術亦可應用於AI聊天機械人等，為客戶提供建議、預訂服務和解決問題，甚至通過客戶的喜好，推薦個性化的服務或產品等。利用上述科技，既讓客戶有更好體驗，亦可減少酒店的營銷成本。

許多國家的旅遊服務業在科技研發和應用上，近年都有重大進展，上述提及的科技，於日本、韓國等地已應用，並在領先位置——日本部分酒店已使用智慧客房技術，在預訂旅遊產品等方面亦積極推動旅遊「數字化」；韓國在智能旅遊、虛擬實境、AI等技術亦有重大突破，當地的文化體育觀光部、觀光公社亦與科技界合作，支持旅遊業的雲端應用和「數字化」轉型，以及推動綠色旅遊等多元化發展。

「旅遊＋科技」既能豐富遊客體驗，亦可促進旅遊業在科技應用上升級轉型。提升服務之餘，科技亦可回應如勞工界一直關注的職業安全健康及減低工友勞損、商界關注的勞動力不足問題，並提升行業的長遠競爭力。

商界期待與政府共寫成功事例

作為「示範單位」的香港服務業，面對人手短缺、周邊地域競爭愈趨激烈之下，政府會否借助樂齡科技的成功模式，成立新的科研發展及應用基金，推動服務業界與科技界結合，讓香港引以為傲的服務行業與時並進、不斷進步？

推動經濟增長、科研投資、解決勞工問題、促進產業發展，相信不少商界人士都期待與政府共同編寫更多「高質量」的成功例子。科技、人才俱備，現時只欠政府給予的「東風」，讓香港高質、專業的服務經驗，可推動國家發展。

作者是前民政事務局長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[徐英偉]

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