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孫興杰

孫興杰：日本引入北約的「戰略野心」

【明報文章】早前，日本外相林芳正接受美國CNN（有線新聞網絡）採訪時透露，東京正就北約在日本開設聯絡處事宜談判；日本駐美大使富田浩司也確認了這一消息。北約若在東京開設聯絡處，將是亞洲首個類似機構。無論具體合作細節如何，可以確認北約與日本的合作將更加制度化和常態化，日本將成為北約在亞太地區的橋頭堡，為北約的亞太化提供支持。

與此同時，美國《時代》周刊將日本首相岸田文雄放在封面，認為岸田首相放棄了日本和平主義，帶領日本走向軍事大國。雖然在日本外務省介入下，《時代》修改了標題，但日本引入北約，無疑確認了岸田首相的「戰略野心」。

俄烏衝突 「激活」北約

《日經亞洲》最先披露北約在日本開設聯絡處的消息，隨後日本外相承認雙方正就細節談判。俄烏衝突爆發後，北約一舉解決了合法性不足的問題，幾乎沒有北約成員國再質疑北約存在的合法性了。芬蘭已加入北約，瑞典也是「臨門一腳」了。不可否認，北約進一步擴大，尤其是芬蘭、瑞典等傳統中立國家加入北約，使北約深入歐亞大陸的心臟地帶。但這並不意味着北約打破地理範圍的限度，開啟全球化進程；相反，進一步確認了北約作為北大西洋地區安全共同體的定位。

北約是冷戰的產物或標誌。冷戰結束後，北約面臨着生存合法性的危機；而人道主義干預、反恐等議題，賦予了北約合法性。隨着美國主導的阿富汗戰爭落幕，北約再次面臨合法性的考驗。俄烏衝突爆發後，歐洲陷入了二戰結束以來的一場高烈度局部戰爭，打破了二戰後的歐洲長時間和平，北約被激活。

日本有意利用俄烏衝突的危機，在亞太地區推展安全化動員，最初是製造「今日烏克蘭，明日東亞」的說法，尤其是炒作台灣問題。除此之外，日本與俄羅斯有領土糾紛。從俄羅斯的歷史與戰略傳統來看，俄羅斯在歐洲的危機和戰爭會傳導到遠東地區，未來日俄關係如何變化，還是頗令人關注。林芳正表示，俄羅斯入侵烏克蘭事件的影響遠遠超出了歐洲邊界，迫使日本重新思考區域安全問題。

日本謀求「正常國家」的戰略

日本與北約的合作，是為了應對俄羅斯的挑戰和威脅嗎？去年北約的西班牙馬德里峰會，岸田文雄首相應邀參加。值得關注的是，該次峰會制定了新戰略，將俄羅斯視為「最大的直接威脅」。現在日本依然以「俄羅斯威脅」作為引入北約的重要依據。然而，日本的「戰略野心」遠不止於此——今年3月，岸田文雄從印度秘密訪問基輔，除了表達對烏克蘭的支持之外，更重要的是在七國集團峰會之前，爭取成為支持烏克蘭的主要國家，為日本在戰後秩序中謀得一個好位置。

日本與北約的合作，令人聯想到20世紀初的英日同盟。一方面，日本要與世界上最強大的軍事集團加強合作；另一方面，在歐洲處於變動和調整時期，日本於亂局中確立在東亞地區的地位。毫無疑問，北約是全球最龐大的軍事同盟體系。美國在阿富汗戰爭結束之後，也在推動北約向亞太地區轉移，借助北約圍堵中國。日本是美國在東亞地區最重要的軍事盟國，除了加強與區域內的韓國、澳洲及一些東南亞國家的軍事合作之外，也強化了與北約及北約歐洲成員國的合作關係。

拉長時間可知，岸田的「戰略野心」其實是延續了前首相安倍晉三時期謀求「正常國家」的戰略。日本想擺脫二戰「戰敗國」地位，獲得集體自衛權，成為軍事和政治大國。無論是安倍還是岸田，都是通過將周邊議題「安全化」來推動國內政治動員，比如中日釣魚島爭端、朝核問題等。俄烏衝突爆發後，安倍、菅義偉及岸田極力在東亞找到烏克蘭危機的對應物，一是讓歐洲及美國更好地「理解」日本提起的議題；二是為日本國內的政治動員提供持久動力。台灣問題先是在日本時任首相菅義偉訪美之際，寫入了日美首腦聯合聲明，後來則成為美日時時提到和強調的問題。

日本與北約的合作，並不是從計劃設立聯絡處開始。此前，日本已設立駐北約代表；日本與英法德意等北約的歐洲成員國，展開聯合軍演及聯合武器研發。可以看到，日本已然成為北約成員國進入亞太地區的戰略支點。日本的戰略目標是擺脫「戰敗國」地位，而俄烏衝突不僅改變了北約，也撬動了世界秩序的變遷。在這場衝突中，日本與北約站在一邊，從而確立日本在戰後秩序中的新角色和新地位。日本與北約合作，不僅有助於前者確立「戰勝國」身分，也有利於日方在處理北方四島問題上取得北約支持。

引入北約 未必可助日本實現目標

日本將北約引入亞太，無疑是將冷戰的陣營對壘也帶入亞太；但這一態勢未必能幫助日本實現其目標。就像《時代》所揭示，岸田想讓日本成為軍事大國，這涉及日美關係核心。戰後日本的和平主義及其「和平憲法」的一個前提是日本戰敗，美國佔領日本。時至今日，駐日美軍還有幾萬人。駐日美軍除了保護日本之外，也是在約束日本，或者說確立了美日之間的非對稱關係。

岸田政府已制定新的防衛戰略，將防衛經費佔該國GDP（本地生產總值）比重提升到2%，達到北約標準。倘日本成為軍事大國，日美關係是否也會發生結構性的調整呢？也許正基於此，《時代》在最初的標題中披露了岸田的「野心」，而該雜誌封面照片中的岸田似乎在窺視着什麼。

除了北約進入亞太之外，亞太地區也湧動着「北約化」的暗流。然而，中美戰略競爭終歸跟美蘇冷戰不同。中美處於單一國際體系之中，拜登政府似乎意識到與中國脫鈎是很難的，而採納了歐盟提出的「去風險化」。日本於二戰後，從冷戰中獲益匪淺，但亦要汲取上世紀70年代「越頂外交」的教訓。

作者是中山大學國際關係學院教授

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[孫興杰]

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