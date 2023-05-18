簡慧敏：修訂《刑事訴訟程序條例》以填補法律空隙

港區國安法下無罪裁定的上訴建議

理由很簡單，因為現時香港的法定程序上有一個異常情况：被告人若獲審判庭裁定無罪，即使裁決理由或顯示審判庭犯下法律上的錯誤，控方也無法向上訴法庭提出上訴。這與《區域法院條例》（第336章）第84條，或《裁判官條例》（第227章）第105條訂明可以案件呈述方式，就區域法院法官或裁判官的無罪裁定中的法律事宜提出上訴的規定，形成不合理的對比。

為何下級法院有相關法定上訴程序，反而審判庭作為高等法院卻沒有呢？筆者認為，因審判庭法律上的錯誤（比如：審判庭對《港區國安法》的罪行元素詮釋在法律上犯下錯誤）而將有罪的人判無罪所造成的司法不公，必須及早予以糾正。

律政司指出為了秉行公義，認為有必要賦予控方提出上訴的權利，使上訴法庭有機會審視及糾正審判庭審理危害國家安全犯罪案件時所犯的任何法律上的錯誤，讓司法機關得以妥善履行有效防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動的職責。律政司同時指出，立法建議對法治、法院獨立司法權以及被告人接受公平審訊的權利，均沒有不利影響，亦不牴觸一罪不能兩審的原則。

毋須答辯判定的上訴建議

其實，律政司今年2月在立法會司法及法律事務委員會會議上亦建議修訂《條例》，以訂定法定上訴程序，供控方就原訟法庭法官在刑事審訊中作出毋須答辯的判定（no case to answer）提出上訴（下稱「毋須答辯判定的上訴建議」）。筆者當時於會上發言表示支持該建議，以填補刑事上訴制度因控方未能就原訟法庭法官作出法律上錯誤決定所導致的無罪裁定提出上訴而出現的法律空隙。

除了一般刑事案件，筆者當時亦提醒律政司，相關建議修訂應同時考慮《港區國安法》下相類似的情况。本次就《港區國安法》下無罪裁定的上訴建議，與毋須答辯判定的上訴建議可謂同出一轍。事緣上訴法庭於2022年10月28日就由律政司長轉交的法律問題2021年第1至3號案頒下判決，推翻兩名原訟法庭法官的裁定，並裁定相關案件中的法官不當地取代了陪審團的職能，在陪審團考慮案情之前已經錯誤地撤回了案件，造成了嚴重的司法不公（註：相關被告人已經離開香港）。上訴法庭觀察到現時並無法定程序讓控方就原訟法庭法官犯錯作出的毋須答辯的裁定提出上訴。

律政司早前已就毋須答辯判定的上訴建議進行諮詢。在2023年4月20日至5月8日期間，律政司也就《港區國安法》下無罪裁定的上訴建議進行了諮詢，律政司指出給予實質回應者整體上支持立法建議，部分人士在技術或運作層面提出的主要意見並不影響對立法建議的支持。

筆者認為以上兩類情况所造成的司法不公，均必須予以糾正。兩項立法建議應及早同時進行，以堵塞如此重大的法律空隙。期望律政司在切實可行的範圍內，盡快提交修例草案。

作者是立法會議員、中銀香港總法律顧問

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[簡慧敏]