劉兆光：再思ESG人才政策

一家跨國人力資源機構早前訪問本港逾500名僱主，並發表香港2023年第二季就業展望調查，指出「ESG相關」人才是本港首五大短缺的人手之一。另外有獵頭公司主管早前受訪稱，香港人力市場對資深ESG從業員求才若渴，更開始出現競價戰，轉工可獲加薪三成以上。筆者作為ESG分析師，固然樂見政府重視ESG行業發展，包括推出吸納外來專才來港的政策，但從結果而言，目前招才速度明顯未能回應市場所需。然而本港應從外地引入ESG人才，還是着力本地培訓呢？

「兩條腿走路」 充實本港人才庫

勞工及福利局於本月16日宣布檢討及擴大「人才清單」涵蓋的專業工種，由原本13項增至51項，並進一步把ESG人才劃分為屬於金融服務行業的「相關財經專才」，及屬於商業支援行業的「相關專才」。兩者的資歷要求均為持有環境科學／管理、可持續發展、商業、工商管理、經濟、會計、法律、環境研究或其他相關學科的學士學位，並曾接受在職培訓或修讀行業進修課程（「相關財經專才」更需具備融資、投資、產品開發、披露／報告／標準、評級評估、風險管理、監管和合規、投資研究和分析、尤其是與氣候變化相關的實踐、把氣候相關因素納入風險和投資管理、碳足迹計算、持份者管理或其他相關領域的經驗和知識；「相關專才」則需具備最少3年有關ESG的工作經驗）。這可見政府正視ESG人才的質和量，明確指示ESG相關專才有仔細區分資歷要求的必要。

然而，財經事務及庫務局長許正宇去年答覆立法會議員查詢時表示，截至2022年10月，僅有4名ESG領域申請人獲確認相關資格及分配名額。可見，過去靠外來輸入的ESG人才為數不多，本地培訓方是主要來源。筆者期望政府可以「兩條腿走路」，一方面加強吸納外地專才，另一方面投入更多資源培育本地不同職級的ESG人才，完善本地ESG專業的質素保證機制，令行業可朝健康和專業方向發展，以成為亞太地區的領頭羊。

當局須完善ESG課程資歷認證

香港金融管理局和證券及期貨事務監察委員會於去年底推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，預留2億元向有志從事綠色和可持續金融相關工作的人，提供課程修讀資助。該計劃迄今共有30個合資格課程，不過大部分以專業協會舉辦的在職進修或短期課程為主，且不少課程至今尚未與資歷架構認證掛鈎。對於在職人員來說，這些課程是學位之外的進修選項，可算是加入ESG行業的鑰匙。筆者建議，政府須以主導者角色積極完善有關ESG短期課程的資歷認證架構，從而增加僱主及報讀者對相關課程的信心。

在專上課程方面，坊間現時可供報讀的ESG相關碩士課程相當普遍，各間院校均有相關課程可供選擇。然而，學士課程只有香港科技大學的可持續發展及綠色金融理學士課程一個選擇，其學額也只有18個，實在是僧多粥少。

教資會獎學金計劃見不足

此外，根據大學教育資助委員會的指定研究院修課課程獎學金計劃2023/24學年合資格課程名單，合資格碩士課程中主要優先範疇屬「可持續發展城市和區域發展」（即ESG相關）的獎學金名額只有68個，佔全年度獎學金計劃名額的6.8%（主要優先範疇的首3位獎學金計劃名額佔比，分別為科學、技術、工程和數學的27%，健康生活和關懷社區的25.2%，及香港作為地區及國際商業中心的策略地位的16.6%），故相比起其他主要優先範疇課程的獎學金名額較少。這些獎學金計劃的合資格碩士課程，也比較側重於工程或公共管理，鮮有觸及ESG專業中對融資、風險管理、財務披露或評級評估的專業發展。

另外，該獎學金計劃亦未能覆蓋所有ESG碩士課程，例如港大的社會科學碩士（永續發展領導力與治理），理大的環境、社會和治理及可持續性理學碩士，及嶺大的環境、社會和公司治理管理理學碩士等，都未被列入名單中。凡此種種，難免令人覺得專上課程欠缺對ESG的整全規劃。

事實上，內地早於2021年已訂立《高等學校碳中和科技創新行動計劃》，詳細列出分為3年至10年不等的短中長期目標，支持和建設高校，打造世界一流碳中和相關學科及專業，例如建設碳中和領域相關的數據平台、發展與碳中和相關的學科等。

筆者建議特區政府可參考國家在ESG發展的人才及技術培訓策略，訂立更長遠、更符合本地情况的發展藍圖，並將ESG相關概念普及至本港中小學教育。當然，政府亦應考慮增加研究院修課課程獎學金計劃中與ESG相關的學額數量，並提供誘因予大學和學生開辦、修讀相關課程，以充實本港的ESG人才庫。

冀政府帶頭聘本地ESG青年人才

筆者認為，人才政策跟其他政策範疇環環相扣，必須以整全視角去制訂長遠規劃。誠如勞工及福利局長孫玉菡曾經表示，政府致力讓本地人才相信香港是可以安居樂業的地方，而這是挽留人才的具體和細水長流方法。筆者期望政府可帶頭聘請更多擁有ESG學歷或工作經驗之本地青年人才，於如箭在弦的交椅洲人工島及北部都會區發展計劃中作出貢獻，為香港的城市發展開新篇，使社會朝着可持續的方向發展。

作者是特許測量師、ESG分析師

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[劉兆光]