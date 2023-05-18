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陳帆川

陳帆川：針砭時弊最危險也最安全

【明報文章】針砭時弊在某些地方來說是高危活動，輕則心照不宣地停刊，重則鋃鐺入獄。然而在AI（人工智能）年代，針砭時弊的內容最難被科技取代，反而最安全。

Google上星期推出整合AI功能的新版搜尋引擎，震撼科技界和網絡出版業。日後在傳統的搜尋結果界面上方，會有AI生成一段文字，快速提供答案，省得用戶點進個別網站「爬文」。另外，在文字旁邊會附上3個資料來源的連結，讓用戶延伸閱讀。

這功能其實不算創新，一來Google一直有snippet（片段），在搜尋結果顯示一段擷取自網頁的文字，以快速解答用戶問題，現在的AI版本是加強版。二來，微軟的搜尋器Bing已經率先推出一模一樣的功能，並採用比起Google的聊天機器人Bard更受歡迎的GPT（generative pre-trained transformer）技術，用AI撰寫搜尋結果。

然而，Google搜尋引擎和瀏覽器的市佔率大幅拋離微軟，是次更新對眾多行業來說影響深遠，因為新功能將使「零點擊搜索」（zero-click search）成為主流，即是網民毋須再瀏覽個別網站，可直接在Google取得所有資訊，互聯網的整體點擊率有可能暴跌。

美國科技記者Peter Kafka調侃說，2004年我們按雅虎（Yahoo!）的喜好寫網站，2008年改為遵從Google的喜好，2014年紛紛投進facebook的懷抱，到2019年重新回到Google，來到今天，我們只能寄望自己的主頁。他的意思是當網絡巨擘封殺網站的流量，網主猶如回到1990年代，得靠寫好自己的主頁，期望用戶到訪。

科企禁AI評時政 人類觀點經得起時代考驗

不過AI有一個弱點，就是科技公司為了免責，禁止AI發表任何意見。在Google的開發者大會上，無論記者問拜登是否好總統，抑或對美國墮胎法的看法，AI都拒絕回答。當AI撰寫有關英國樂壇天后Adele的搜索結果時，意外地「發表意見」，指她現場演唱的水準較錄音更佳；身為Google搜索功能副總裁的主持人Liz Reid隨即強調，這是系統失誤。

現在的AI大型語言模型，無法準確地分辨事實；若然任其評價人類、給予人類意見，將構成危險，而科技公司亦要避免因AI大放闕辭而惹上官非。既然AI不能有觀點，也不能評價政府，則人類獨到的觀點和尖銳批評，最經得起時代的考驗。

不過這不適用於香港，因為香港既無法登入ChatGPT，亦不在Bard開放的180個地區之列。言論自由在《基本法》的保障下，AI都要靠邊站。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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