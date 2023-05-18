梁家權：新聞媒體的Podcast發展

各國傳媒增撥資源 發展聲音內容

今年初，英國牛津大學路透新聞研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism）發布了《新聞、傳媒、科技趨勢及預測2023》報告（Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2023），訪問了大約300名來自50多個國家及地區的傳媒高層，了解全球新聞機構今年的發展路向。

該訪問其中一條題目，問及新聞機構今年會在哪些範疇增撥資源。結果顯示，有72%受訪高層表示會增加投資Podcast和其他數碼聲音內容，比例高於數碼視頻（67%），反映聲音內容對新聞機構十分重要。

用戶量和廣告費上漲

助Podcast行業發展

除了學術研究，最近不少行業數據和商業舉措，都見證了Podcast行業正蓬勃發展。例如，美國蘋果公司去年表示，其Podcast平台的訂閱用戶數量跟2021年相比，大幅增加了300%以上，反映受眾對聲音內容需求殷切。在部分西方國家，例如英國，根據估算，Podcast行業的廣告費將由2022年的3700萬英鎊（約3.61億港元），增至2025年的6400萬英鎊（約6.23億港元）。業界人士相信，當地Podcast行業的黃金時代即將來臨。隨着整體廣告市場擴大，新聞機構自然也能夠分一杯羹。

近日，英國5間知名傳媒包括《衛報》、《泰晤士報》、《金融時報》等，共同建立了一個Podcast聯盟，以互相分享行業經驗；聯盟更寄望日後擴大規模，邀請其他英國以至世界各地的傳媒參與其中。

本地媒體Podcast發展裹足不前

雖然Podcast已逐漸成為世界媒體潮流，但在香港，本地主流傳媒一直以來都鮮有談及和籌劃相關發展。據筆者多年觀察，芸芸傳媒當中，最為積極發展Podcast內容的首推香港電台，其節目內容包羅萬有，既有硬性的時政、財經內容，也有軟性的藝術、體育和清談節目。這可能是由於港台屬政府部門，享有更多製作資源。另外，亦可能是港台本身有恒常的電台節目，故此只需簡單剪輯，便能轉化成Podcast節目。

而商業媒體方面，以英文報章《南華早報》（South China Morning Post）較為貼近世界潮流，現時或曾經製作過不同主題的Podcast節目，包括有關中國的社會發展、地緣政治、亞洲飲食文化、運動等等。

不過，整體而言，本地新聞機構對於發展Podcast的態度相當冷淡。如果我們參照Apple Podcasts的節目排行榜，就會發現本地最受歡迎的節目內容，大都是圍繞奇情罪案、鬼怪陰謀、書評、情愛、心理學分析、生活趣談等等。這些節目主要是由個人或小團體以小本製作，甚少來自主流新聞機構。

倘仍故步自封 恐被外地拋離

本地傳媒在Podcast市場中缺席，背後的原因值得深究。這究竟是傳媒機構缺乏資源、題材、人才去製作Podcast節目，抑或是受眾對Podcast節目需求不多？譬如，是否港人比較鍾情如YouTube等視像內容，而輕視聲音內容？還是廣告商不願在聲音平台投放廣告，導致傳媒未有經濟誘因製作內容？

正當外國知名傳媒愈加着重發展Podcast平台，倘若本地傳媒仍然故步自封，雙方的差距只會愈拉愈遠。

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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[梁家權]