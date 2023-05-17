馮沛賢：設最低工資保底機制 讓基層勞工免受剝削

生活工資應納入檢討指標

據全球生活工資聯盟（Global Living Wage Coalition）的定義，生活工資是指一名勞工在一個標準工作周所得到的報酬，足以為他及其家庭提供體面的生活水平。政府對最低工資的檢討一直缺乏靈活度，並未將生活工資納入指標之內。筆者建議最低工資檢討應該將生活工資納入指標，讓香港基層工友的生活水平足夠應付包括衣食住行、教育、醫療、保健護理和其他基本需要，以及應付突發事件的儲備等生活要素。

另一方面，現行的最低工資兩年一檢機制時間太長，未能應市民所急。最低工資應該跟香港公務員薪酬趨勢調查一樣，採用一年一檢方式，並以「通脹＋N」計算（N即以社會工資增長或經濟增長作考慮，以較高者為準）。政府有責任以身作則，為基層工友爭取跟公務員同樣的公平機制，一年一檢可使政策推行更為精準，以及有助減低香港在職貧窮問題。

最低工資有助鼓勵就業及增加勞動力，惟以目前情况而言，就算以最新標準計算，最低工資時薪40元，每月上班26日，每天8小時，月薪為8320元，而兩人家庭可以領取每月9658元綜援。最低工資下的月薪仍然比綜援金額低約16%，根本做不到鼓勵就業、增加勞動力。如果要鼓勵就業、追回通脹，最低工資修訂之後，應不低於每小時45元，方能達至鼓勵就業及增加勞動力的效果。

跑輸通脹 蠶食工友微薄工資

筆者早前曾接觸房屋署外判屋邨清潔工求助，他們是學歷不高、低技術、高齡的弱勢社群。當前情况下，年輕人面對就業前景亦有極大無力感時，這些高齡工友的議價能力只會更低，往往只能透過最低工資的調升而得到加薪機會。但最低工資升幅跑輸通脹，蠶食了他們的微薄工資，令其生活捉襟見肘，生活質素未能提升。在疫情時期，這班工友最為辛勞、風險最大、工作量大增，他們依舊默默付出、緊守崗位，政府更應該給予正面回應，以肯定他們的付出。

香港回歸祖國後，在一國兩制下融入祖國完善規劃和經濟高速發展。「一帶一路」及大灣區規劃，令香港機遇處處，但基層市民往往未能分享經濟發展成果。近年香港經常倡議要為青年創造上流機會，提升他們的綜合能力和競爭力，以及為高齡群眾實踐「老有所屬、老有所依、老有所為」的理想。做好最低工資保障，是達至這些目標的根本和基礎。政府更要做好相關工作，為最低工資設立「保底」機制，以不低於通脹幅度作調整，保障基層勞工免受市場剝削。

作者是香港青年時事評論員協會會董，社區、社會及個人服務業新界西總工會副理事長

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[馮沛賢]