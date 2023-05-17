劉銳紹：任重何愁難致遠 窮途末路志彌堅——「尊子事件」折射的社會和意識形態現象

除此之外，近期現象更令我關注一個問題：「尊」是什麼煉成的？例如尊子之尊和君子之尊（江湖地位）。至於君主之尊（泛指公權力和權威），又是怎樣才能煉成？無論答案如何，都令我想起葉紹德撰寫《李後主》（任劍輝、白雪仙主演）的曲詞：「窮途末路志彌堅………任重何愁難致遠！」洪爐百煉，耀古鑠今，啟迪後人，方能為尊！故有今天標題。

（1）必須弄清楚漫畫的功能

──漫畫是以嬉笑怒罵、幽默為主的通俗文化，諷刺時弊是它的一種社會功能。它的重點不是報道，如果以新聞標準來要求漫畫的正確性和表達形式，那就是張冠李戴。這些觀點，在內地也得到認同。例如裴旖旎（中國藝術研究院副研究館員）認為：漫畫動用誇張、變形、隱喻和含蓄等方法，對新聞事實作評議；漫畫家總以畫筆代言語，抒寫自己的共鳴和不平鳴（〈中國漫畫有哪些社會意義？〉，詳見中國文化研究院網頁）。早年把香港電台的《頭條新聞》也等同新聞報道，已引起爭議，如今不應再來一次扭曲。

──中共建政前，也培養和支持過不少這類針砭時弊的漫畫家，「三毛之父」張樂平就是典型人物，說明中共也重視漫畫的社會作用。不過，他在文革時受到迫害，封筆10年，同樣說明漫畫家也受到時代的衝擊。今天尊子受到的壓力，也是一種時代的反映。所以，值得思考：為什麼這種現象久不久就會重複出現？能否避免這種內耗，甚至自傷呢？

──今天，內地亦有不少同樣諷刺時政的漫畫，尺度因應時局而異，但近年也頗為活躍，並無絕迹。從這個角度看，內地官方也明白，漫畫可以作為一個「社會安全閥和穩定器」，承載和宣泄民眾的心聲，才不會因民怨堵塞而爆炸。如果單比較這一點，豈不是重視管控意識形態的內地，比擁有「兩制」的香港更加開放？

（2）怎樣看漫畫的事實和真實？

──有一種意見認為，漫畫可以批評政府，但是必須建基於事實和真實；如果與事實不符，政府必須澄清。原則上沒錯，惟關鍵是「事實和真實」的標準，有時建基於不同觀點和角度，而有些人往往把自己認同的觀點和角度代入「事實和真實」，跟着就認為不同觀點的東西「不是事實和真實」，繼而大力排斥、扼殺多元化，以為壟斷話語權就是成功的要素。

殊不知，從來沒有一種力量能夠把意識形態控制為單一標準。例如外國漫畫批評中國，中國當然認為那是抹黑的不實內容；同樣，中國也有很多漫畫批評外國，外國也認為那是中國的角度而已。同樣道理，適用於官民和各種群體的不同認知之上。所以，應該花大氣力（包括接納以至容忍）來拉近距離，而不是劍拔弩張地殺個你死我活。

──處理這類意識形態的問題，只適宜自然平衡的「民間對民間」。官方對於漫畫中「事實與真實」的澄清，並無不可，惟必須避免形成「扣大帽子」的態勢，因為這已是公權力的介入，很容易變成濫用公權力。尤其在中國特色的政治文化裏，背後產生的連鎖反應，以及「不知風源但確有風源」的自我毁傷，破壞作用遠超於建設作用。

以這次「尊子事件」為例，無人能夠說清楚壓力源頭來自哪裏，但普遍認為這是平民百姓不想看見的、有官方動力的「龍捲風」，檣傾楫摧、風捲殘雲過後，連親官方的陣營也變得毫無吸引力，因為百花園毁，已大失民心。

──忽然記起鄧小平的話：「黨對文藝工作的領導，不是發號施令，不是要求文學藝術從屬於臨時的、具體的、直接的政治任務，而是根據文學藝術的特徵和發展規律，幫助文藝工作者獲得條件來不斷繁榮文學藝術事業……衙門作風必須拋棄。在文藝創作、文藝批評領域的行政命令必須廢止（1979年10月30日《在中國文學藝術工作者第四次代表大會上的祝辭》）。」鄧小平的話雖然也側重黨的領導，但關鍵是靈活和寬鬆執行。把這些標準放在漫畫上，更不應用僵化的政治正確壓倒一切。

（3）未來值得關注的動向

──官方表示虛心接受意見，惟「尊子事件」反映官方願意接受的意見範圍愈來愈有限。民眾的感覺是：官方向來不願接受尖銳的批評，好言相勸的意見也要視乎情况而定，如今連嬉笑怒罵的諷刺漫畫都不能接受，令人擔心這種低處未算低的界線，會否伸展到其他通俗文化之上，例如流行曲、話劇、小說、電影等，因為文學和文藝作品最容易被指「含沙射影，指桑罵槐」。

如果有些人在雞蛋裏挑骨頭、不理創作原意、胡亂放箭，那麼《帝女花．上表》中的「莫戀新朝棄舊朝，再哭鳳台聲響亮」也會成為「反劇」，今天的流行曲和通俗文化就更容易被任意解讀，中招下馬。這是必須警惕的方向，不宜無限政治化。

──種種迹象顯示，受打壓的文化、文學、文藝作品和文化人，都是有影響的，在被打壓之後就更有影響力。這令我想起以前訪問內地名導演謝晉（已故）的話：最壞的時代可以出最好的作品（大意）！他的《芙蓉鎮》也經歷了不少波折，但贏得聲譽。類似的現象輻射到今天的張藝謀，也曾起起跌跌。

我不是要討論對他們的評價（因為各有異同），而是想說明，文化工化者的智慧是多元的。鄧小平也曾說：「作品的思想成就和藝術成就，應當由人民來評定（出處同上）。」所以，創作技巧不斷提高，是文化工作者成功的必由之路。因此，謹在葉紹德《李後主》的原詞上加工，作為與尊子兄及各方有心人的共勉：

窮途末路志彌堅，人生愁恨拋墓前，莫惜今時天漸老，安知來歲花不鮮，任重何愁難致遠，港人豈讓伯夷廉，縱是狂風逼葉落，精誠托月創新田。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]