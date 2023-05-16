歐陽五：歐洲對華策略 應避免兩大認知陷阱

筆者認為，中美博弈白熱化之後，歐洲處於調整自身定位的一個重要時期，只有保持清醒，重新審視對華關係，避開認知陷阱，才能實現戰略自主，避免重蹈冷戰覆轍。

有觀點認為，如果中美博弈是一場「新冷戰」，歐洲由於是其中最大、最重要的變量，將被視作重要「戰場」。這顯然不是歐洲期待的境地。美蘇冷戰時期，兩大陣營紛紛拉攏歐洲，最終造成歐洲的分裂——東歐西歐分屬兩個陣營，甚至德國也分成了兩半。這段歷史，應成為歐洲對當下局面保持高度清醒、謹慎選擇對華策略的警鐘。

歐洲對華態度游移的3個原因

如今，中美博弈雖日益加劇，但一般認為真正的冷戰局面難再形成，其中原因除了經濟全球化在各國的深入，還有一個原因就是各國汲取了冷戰教訓——目前，大多數國家並不希望在中美之間「選邊站」。美國雖然一直在拉攏歐洲，惟中國始終支持歐洲戰略自主。

歐洲似乎陷入困惑，對華態度在「伙伴、競爭者、系統性對手」當中游移，原因有三。一是歐洲不少國家在經濟上與中國密不可分，但美國盟友的身分，令它們在與中國交往時倍感壓力。

二是歐洲內部對華態度難以統一。如德國是對華出口大國，而有的國家則「跟中國幾乎沒有經貿往來」，這兩類國家對華認知和態度顯然不同。前者傾向從現實出發，後者則更傾向所謂的「價值觀」。

三是近期局勢的變化，讓歐洲意識到應重新審視現有對華策略。在大國博弈白熱化、俄烏戰爭持續的僵局下，中共中央外事辦主任王毅上周會見美國白宮國家安全顧問蘇利文，本周中國派歐亞事務特別代表李輝大使訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、俄羅斯，為調停俄烏衝突做努力。歐盟外交政策部門日前準備的一份草案中提到，中美競爭愈來愈激烈，以及中國在「地區和全球問題」中發揮愈來愈巨大的作用，歐盟需更新對華政策。

在重新制定對華政策的討論中，歐洲應該避免兩個認知陷阱。首先，應避免認為與中國交往是歐洲的風險。

歐洲在談及擬定對華政策路線圖時，「去風險化」一詞被頻繁提及。一般認為，這指代歐洲應在經濟上減少對華依賴、與中國保持距離，以便在中美矛盾升級之時能夠全身而退。而實際上，美國才是歐洲最大的風險。

消除美國戰略陷阱 方是歐洲真正避險策略

美國的霸權政策時常傷害到歐洲。去年，美國聯儲局持續加息及美方出台《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act），導致歐洲資本外流，造成歐元匯率一度跌至歷史新低。同時，美國對本國企業加大政策性補貼的做法，扭曲了市場，也損害了歐洲利益。今年3月以來，受美國加息政策影響的矽谷銀行倒閉事件，對歐洲金融系統亦造成了嚴重衝擊。

歐洲與中國交往中的「風險」，也因美國發動「新冷戰」才出現。對於歐洲，最好的「去風險化」並不是與中國保持距離，而是中歐保持密切溝通，主動構建一套秩序框架，構建一個公平、透明、可預期、低風險的國家間關係。通過與中國達成「去風險化」的新秩序，消除美國構建的一系列戰略陷阱，才是歐洲真正的「避險策略」。

其次，應破除「美國和歐洲共享價值觀」的固有觀念。

一般認為，歐洲和美國是「價值觀同盟」，自由、民主是這個同盟的入場券。然而，歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）曾委託調查公司在12個歐盟國家所做的一個調查研究顯示，只有五分之一的歐洲人同意美國與歐洲有着共同的價值觀。愈來愈多歐洲人意識到，美國所奉行的單邊主義與強權政治，同歐洲所追求的多邊主義理念無法相容。歐洲應避免因自由、民主的價值觀跟美國綑綁在一起，去實現與自己價值觀背道而馳的霸權主義。

當下，歐洲宜擦亮眼睛，看清認知陷阱，是實現戰略自主的第一步。

作者是時事評論員

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[歐陽五]