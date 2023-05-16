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狄志遠

狄志遠：民主選舉跟選舉方式是兩件事

【明報文章】新區議會組成及選舉方式的公眾諮詢今天截止，非建制派的看法是區議會的民主成分太低。自2011年選舉後，區議會就以直選選出絕大部分議員，取消委任議席（保留27個新界鄉事委員會當然議席），直至現在。

區議會的選舉方法，當然可以改變。事實上，選區太小，容易令議員出現「地區主義」。單議席單票制的選舉方法，亦使一邊的政治力量，可以在得到超過50%選票之下，便能夠贏取全面或絕大多數的議席，控制議會。這一切都可以改變，而當然任何改變，都會有可能偏向一方。區議會的選舉方式是需要不斷檢討，好讓各方的政治力量可以透過得票具體反映。

2019年區選致權力失衡 惟不應因噎廢食

2019年產生的區議會，政治權力確是失衡；但這是選舉方式的問題，而不是民主選舉的問題。我們不應該因噎廢食，將2019年選舉引致的權力失衡，視為民主選舉的錯誤。民主選舉可以有不同的方式去表達，世上看來並沒有一套完美的方法；但民主的精神，就是市民有權自由選擇地方上或全港的議員去監督政府、表達民意，藉以改善施政。

區議會選舉制度，在過去多年行之有效。多名政府官員、立法會議員、政黨領袖等，均經過區議會的直選洗禮，同時亦讓政府整體學習如何面對議員、聆聽民意。特區政府提出的新區議會選舉制度方案，是平衡了國安風險；個人認為在國安問題穩定之後，特區政府應該進一步開放選舉，增加區議會的民主成分。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

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