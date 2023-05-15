鄭立：百姓需要的不是藝人

這令人想起幾年前的選舉狂熱時期，香港各政黨的支持者，也是這樣互相攻擊。這倒不是指什麼民主派、建制派之間的鬥爭，反而多的是所謂相同陣營之間的鬥爭。傳統是先禮後兵，但香港習慣了「先兵而後無禮」，單是政見不同，就已經是主動攻擊的理由。人身攻擊、憑空揑造、毫無證據之下到處指控他人是「鬼」、背後散佈謠言、壓迫所有政見不同的人，實是司空見慣。

當同一群人不再關心選舉時，又再次關心娛樂圈，做的事其實也沒什麼兩樣。不論娛樂圈還是政黨，大家似乎都是樂於當成是宗教處理，以便自己可以當狂熱信徒，神化自己所信仰之事，再將所有異教徒當成仇人——因為是萬惡的異教徒，所以就可以盡情地使用各種卑劣的手段去攻擊。在他們眼中，攻擊敵人就是在幫助自己人。

當然最後結果是，他的敵人或者自己人都一起沒落了。各種被狂熱支持的偶像，不論是演藝明星、社運明星，還是政客，最終都是隨着整個界別一起沒落消失。當失去了一群偶像時，就會找尋另一群偶像，所以支持完政客，就去支持娛樂圈；支持完娛樂圈，又會支持政客。

也許大家需要的只是找個陣營

大家熱中的並不是怎樣創造更好的作品，令香港的演藝在國際發光發熱；也不是怎樣改善社會，為大家帶來繁榮與安康。香港人關心的，並不是藝人或政客所創造的東西有多好多重要，而是其陰私與醜態，以及有什麼能夠嘲笑。也許大家需要的，只是找個自己歸屬的陣營，與人同仇敵愾、攻擊他人的理由。

這會令人想：會否眾多政治狂熱者，他們並不真的關心時事社會，而只是想要找些東西來狂熱呢？政治也好，娛樂也好，自我歸類，分門別派，再互相攻擊，才是一切的重心。主張的東西是否正確、可行，是否對社會有利，好像真的從來沒有重要過，也沒什麼人想要深究，更謝絕任何討論。

然後，你看到他們在娛樂圈上，又發出同樣的狂熱時，你就會恍然大悟——他們可能只是把政治明星當成演藝明星的代替品而已。大家需要的不是藝人，而是敵人。藝人的存在意義，可能只是讓大眾有辦法找到新的敵人而已。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]