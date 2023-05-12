田德文：推進政治解決俄烏衝突 迫在眉睫

俄烏衝突風險正面臨大幅升級

目前，俄烏衝突給地區和世界造成的風險正在大幅升級。重大風險點之一，是戰場可能向更加敏感的地區擴散。據外媒報道，烏克蘭即將展開的「春季大反攻」，可能涉及克里米亞半島和扎波羅熱地區。在這些地區爆發大規模戰事，不僅可能製造如烏東城市巴赫穆特般的新「絞肉機」，而且可能造成俄方升級反擊手段，或對核電設施造成破壞。

二是北約近日舉行多場「環俄羅斯」大型軍演，包括「全球雷霆23」、「歐洲捍衛者-2023」和「空中衛士-2023」等，不僅參與國家多、規模大、持續時間長，而且涉核程度高。於烏克蘭「大反攻」在即的背景下，這些軍演具有明顯的戰略性和針對性，北約與俄羅斯之間「擦槍走火」的風險急劇增加。

三是俄羅斯本土遭到破壞和打擊的風險提高。近期，包括克里米亞燃料庫在內的多個目標遭到襲擊，俄方隨即加大對烏克蘭基礎設施的轟擊力度。據俄羅斯總統新聞局消息，5月3日烏克蘭無人機企圖襲擊俄國克里姆林宮，但被攔截；烏方則否認有關指控，烏克蘭總統澤連斯基表示：「我們不攻擊普京或莫斯科，我們只在自己的領土上戰鬥。」

嚴防俄羅斯、烏克蘭雙方因誤判而發生大規模衝突，已經迫在眉睫。世界各國有權利要求在俄烏之間、俄羅斯與北約尤其是美國之間，建立可靠的溝通機制及最起碼的戰略互信。而這正是當下推進政治解決俄烏衝突的「底線動因」。

負責任大國的使命擔當

此前，中國國家主席習近平於4月26日應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話。習近平和澤連斯基此次通話，是今年2月24日中國外交部發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》、3月20日習近平訪問莫斯科會見俄羅斯總統普京之後，中國積極推進政治解決俄烏衝突的重要步驟。

作為聯合國安理會常任理事國當中，第一個推動政治解決俄烏衝突的完整「邏輯閉環」，此次通話得到國際社會廣泛關注和積極評價——

聯合國秘書長副發言人Farhan Haq表示，聯合國希望中國繼續為解決烏克蘭危機作出貢獻；據路透社報道，美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員John Kirby對中烏領導人通話表示歡迎；歐盟委員會主席馮德萊恩的發言人Eric Mamer說，此次通話是中國履行聯合國安理會成員職責的重要一步；歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，「中國與烏克蘭對話非常重要。我想提醒說，我們都想要和平」；法國議會歐洲事務委員會主席在Twitter發文表示，此次中烏首腦通話「是走向和平的第一步」。

戰爭是政治的延續，政治則是戰爭的終點。俄烏衝突最終只能政治解決，愈早啟動政治進程，愈能減少衝突造成的人員傷亡、財產損失和外溢風險。從目前戰况看，俄烏雙方都很難取得壓倒性的勝利。對世界各國來說，放任乃至支持俄烏衝突升級，都是不負責任的態度。

中國以構建新型國際關係的外交理念為基礎，率先提出政治解決俄烏衝突的原則立場，並以高層外交積極推進，體現了中國作為負責任大國的使命意識和擔當精神。在習近平已就政治解決俄烏衝突的意向與俄烏首腦溝通的基礎上，世界各國應採取更加積極的共同行動，要求衝突相關方切實對地區和世界安全負起責任來。

事實上，經過400多天的鏖戰，俄烏衝突已經對交戰雙方的國力造成嚴重消耗。按照世界銀行、聯合國、歐盟委員會及烏克蘭政府的最新估算，重建烏克蘭經濟需要4110億美元，相當於該國2022年國內生產總值的2.6倍，已經大幅超出去年9月發布的估算數額3490億美元。4月11日，世界銀行行長David Malpass說，烏克蘭重建需要的巨額資金，不可能單靠國際金融機構支援，西歐國家必須做出貢獻。

遞刀拱火 遭遇財政困境

其實在這方面，西歐國家早就已開始發力。據彭博社消息，去年5月歐盟就籌劃設立一個類似基金會的組織，向歐盟各國分攤援烏資金，按照烏克蘭政府長期需求，提供烏方需要的資金。但是，這個計劃的進展可謂舉步維艱，以致當月下旬烏方就已開始抱怨「錢不夠花」。歐盟方面表示願意向烏提供50億美元貸款，而這對緩解烏克蘭政府的財政困境而言，明顯只是杯水車薪。

隨着俄烏衝突的持續升級，烏克蘭基礎設施遭到嚴重破壞，現在已基本要靠北約國家持續「輸血」，才能將戰爭進行下去。但持續對烏軍援，其實使美國及其他西方國家也日感吃力。4月11日，美國財政部長耶倫說，美國和歐盟的經濟支持只夠烏克蘭撐到今年底，惟如果戰爭延宕到明年，美國則需要與盟友共同增加援助力度。

俄烏開戰後，北約國家為烏克蘭提供的多數軍事援助並不是無償援助，烏克蘭將來需要償付相關費用。由於烏克蘭目前需要的戰後重建資金已是天文數字，將來出現償債困難，恐怕是大概率發生的事件。在這種背景下，指望北約國家長期無限度地給烏克蘭「輸血」，明顯是不現實的，因為美國及其他西方國家普遍面對經濟增長乏力和通貨膨脹壓力，在財政上早已自身難保。因此，對俄烏衝突相關方而言，早日推進政治解決，都是避免陷入更深財政困境的理性選擇。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副所長、研究員

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[田德文]