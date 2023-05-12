江玉歡：關注「母職」角色背後的女性權益保障

促進性別平等 乃港府應承擔的義務

性別平等與婦女發展，是人類追求公平、正義與平等的永恒主題，是社會文明進步的衡量尺度。在當前香港社會轉型發展的過程中，保障女性權益，促進性別平等，是香港特區政府應該主動承擔的義務。

不得不面對的是，過去3年，正是香港被疫情陰影籠罩的灰色3年，經濟持續下行，基層市民面臨失業風險，社會貧富差距不減反增。在這一大環境下，香港女性生存空間被再度擠壓。根據政府統計處出版的《香港的女性及男性——主要統計數字》（2022年），過往30多年截至2019年，女性勞動參與率持續上升，由1986年的48.9%，升至2016年的54.8%；但從2019年起，該比率開始下降，於2021年跌至54.2%。

本港女性就業人口總數，近3年也呈現明顯下降趨勢：2021年女性勞動人口總數，相比2019年減少約5萬人；女性失業率由2019年2.7%上升到2020年5.7%，急增逾倍。

香港女性權益保障，應該從政策與法律層面入手，這是香港欠缺的部分，但卻是女性保障自身權益最有力的武器。檢視本港政策架構，並未對女性權益的保障作系統性統籌，對提升女性權益的作用十分有限。檢視政府在多年前設立的婦女事務委員會，亦僅僅是諮詢性質，並非劃入政府核心政策機構體系，未有實際效用。

政府曾在2015年施政報告提出，增加委任女性出任政府諮詢及法定組織非官方委員比率至不少於35%；而這一目標卻在2021年6月才得以達成，效率並不算高。如果說諮詢委員會是女性在政治領域嶄露頭角的第一步，那麼制訂核心女性權益保障機制，則是令女性真正可挺直腰桿的底氣。因此，逐步建立起以政府為主導的本港婦女權益保障政策體系，才能夠從更高層面解決本地婦女面對的種種難題。

救濟基層女性 不應停留於表面

經濟權益的保障，是實現女性有尊嚴生活的基礎。當代女性發展，一方面面對職場和自我發展需求，另一方面也不得不應對來自家庭、生育等方面的選項。以疫情期間香港基層女性生存狀况為例，有研究數據顯示，疫情中基層女性的無償照料勞動增加，相對投入到工作中的時間便減少；而在復常後的今天，這一趨勢並未明顯回落。疫情嚴重削弱基層婦女經濟和生計活動，令更多女性及單親母親陷入貧窮循環。

另一方面，社會上仍有相當數量的基層離異婦女，面對無法正常收到贍養費的情况；但相對應的是，香港離婚贍養費問題的相關法律，近20年沒有顯著革新，該項法律的落實效果被詬病已久。本人的立法會辦事處上周就此問題舉辦專題研討會，希望推動當局革新政策。

此外，對於基層女性的救濟工作不應停留於表面。政府過去常常以津貼形式體現對婦女的幫扶，雖然津貼幫扶能夠幫一時，卻無法從根本緩解幫扶對象生活狀况。「授人以魚，不如授人以漁」——政府可以牽頭組織興辦以基層女性為受眾的職業培訓班，制定政策以鼓勵社會力量開設專門面向基層女性的謀生崗位，在教育領域也可對貧困女童給予針對性的關注和幫扶等等。

發展文明香港的必由之路

更重要的是，促進香港女性權益應該有全方位視角。一名女性往往身兼數職，是女性求職者，也是照顧者，也是母親等等。每一個角色背後，都代表着這一性別所應該爭取的權益——女性權益代表着人格權益、心理及身體健康權益、教育及職業發展權益等等。因此，政府應摒棄「做了一項就好像做了全部」的思維，將尊重女性、保障女性權益的觀念，融入每一項政策中。

以照顧者政策為例，受傳統的性別角色（gender norms）和家庭文化觀念影響，女性通常更多地承擔家庭中的照顧責任。雖然表面上是傳統社會分工導致女性承受更多壓力，但實際上這個現象背後，則是暴露出社區支援力量不足的本質——兒童託管支援政策不完善、長者社區照顧服務不全面等等問題。

聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》於1996年引入香港，其中第11條提及「締約各國應採取一切適當措施，消除在就業方面對婦女的歧視，以保證她們在男女平等的基礎上享有相同權利」。但香港政府卻一直未重視基層婦女的需要，令基層婦女難以脫貧。真正的發展是實現全民共同發展、是實現社會公平公正。保障婦女權益，是促進社會公平、發展文明香港的必由之路。

作者是立法會議員

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[江玉歡]