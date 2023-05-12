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2023年5月12日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：「完善」區議會與管治理性 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：外交公署接洽領事商會 擬再組團訪內地城巿 ／文：李先知
江玉歡：關注「母職」角色背後的女性權益保障
田德文：推進政治解決俄烏衝突 迫在眉睫
葉竣然：如何衡量單邊制裁合法性
黃國：灣區九市「買位」 安老平靚正
筆陣：「完善」區議會與管治理性 ／文：葉蔭聰
【明報文章】政府又打算改變區議會組成及選舉方式。我不想評論太多「完善」項目的合理性，坊間已有不少高見。我倒是想討論一下，這些「完善」措施反映了特區政府的管治理性出了什麼問題，以至我們的政治文化危機。
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筆陣：「完善」區議會與管治理性 ／文：葉蔭聰
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