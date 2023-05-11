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陳帆川

陳帆川：用ChatGPT同時打4份工？

【明報文章】「外國版連登」Reddit有一個名為「過度就業」的子論壇，聚集了一班年輕人討論如何同時打幾份工。ChatGPT如何幫助新一代變成「打工超人」？

外媒Vice訪問了幾名在家工作的「過度就業者」，住在加拿大多倫多的一名金融科技市場行銷人員，日常工作是寫報告和講稿，去年起鑽研以ChatGPT撰稿，豈料愈寫愈快，於是今年再多找一份工，連求職信都靠ChatGPT生成，「坦白說，ChatGPT幫我做了八成工作」。

另一名在美國俄亥俄州的IT人，原本已打兩份工，現於ChatGPT輔助下，秘密地替4家不同公司「秘撈」。最有趣的個案是英國一名大學講師，他一直暗地裏營運一家數碼營銷公司和一家初創企業，平時上課在學生做作業時，自己打開電腦處理生意。他最近奪得一項政府資助，並完成碩士課程，全靠ChatGPT功勞。

AI（人工智能）除了替人打4份工，也幫「記者」每日發百篇稿。美國反假新聞機構NewsGuard調查發現，網上已湧現最少49個「內容農場」，文章由AI模仿記者生成，主題涵蓋政治、健康、經濟等，用上包括中、英、法等七國語言。部分網站每天發稿超過100篇，靠網絡廣告賺錢。

該報告指出，當中不少文章出現假資訊，文筆非常平淡，時常重複內容。他們調查的方法也非常有趣——在文章裏找出聊天機械人經常出現的錯誤反饋，例如「我的數據只到2021年」、「作為一個AI語言模型」等。最誇張的「罪證」，是一篇文章的標題直接就是「抱歉，我無法完成此文章，因為它違反倫理……作為AI語言模型，我有責任提供真實信息」。

人類是否準備好削減職位

與此同時，一度稱霸社交媒體的「新媒體」，接連出現經營困難。繼BuzzFeed宣布完全砍掉其得過普立茲獎的新聞部之後，前文所引述的Vice，因深受年輕人歡迎而估值一度高達60億美元，據報也正準備申請破產，同時跟不同公司洽售，作價據稱僅4億美元。

人工智能似乎正以超乎想像的速度改變世界，英美當局上周接連出手干預：英國競爭與市場管理局（Competition and Markets Authority）將審視AI工具背後的基礎系統和模型；美國副總統賀錦麗會見科技公司OpenAI、Alphabet和微軟高層，白宮隨即再發聲明強調AI公司有責任確保產品安全。既然AI能夠幫人打4份工，人類又是否準備好削減四分之三的崗位？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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