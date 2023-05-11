管浩鳴：高球場爭議 有否「調解員」帶領脫困

對環評爭論不休 影響政府施政理念

對於環境諮詢委員會早前開會，討論粉嶺高球場建屋的環評報告補充資料，作為項目倡議人的土木工程拓展署跟香港哥爾夫球會的持續角力，可謂意料中事。土拓署說是跟指引調查，但球會質疑補充文件內容的真實性及準確性。雙方各執一詞，根本沒有可能在中間點落墨，找出在環境保育與城市可持續發展中取得平衡的妥協。

雙方陣營對於環諮會會後的決定理據存在落差，說實在是已經不冀求求同存異，但爭論不休，對新一屆政府整體施政理念帶來某程度的負面影響。或者現在回想，當初為何不聘請第三方專業機構做調查？令大家都信服的結果，不就是解決問題的核心嗎？

筆者作為牧師，均希望以溝通作為良性互動的橋樑，以愛構建一個和諧社會，就如一名調解員，在彼此尊重下重建互信、化解爭議。那麼調解模式在今次爭議又是否可行？政府高層又會否有一名「調解員」企出來，為高球場建屋爭議帶領香港走出困局？在「十四五」規劃中，香港要發展「八大中心」，包括要成為亞太區國際法律及解決爭議服務中心。而本港內部爭議又可否帶來「逆轉勝」，為香港的調解與仲裁產業打造一個「金漆招牌」？

今年3月本港舉辦國際都會高爾夫球錦標賽，屬疫情後首個在香港舉辦的高球國際賽，亦是香港首次獲納入亞洲巡迴賽分站賽事。當中22歲的港將許龍一，成為首名奪得亞洲巡迴賽分站冠軍的港人，證明本港高球界多年來培育年輕運動員的堅實成果，證明香港運動員的實力絕對可以在國際賽事奪得「不可想像」的獎項。此外，還有將於10月舉行的沙特阿美石油團體系列賽香港站賽事，及11月復辦的香港高爾夫球公開賽，均在粉嶺球場舉行。

筆者認為在港舉辦體育盛事，絕對有助提升香港的軟實力。體育產業可帶動本港經濟正面發展，但如果到時候比賽還在吵吵鬧鬧的氛圍下舉行，或許有損政府推廣「你好，香港！」活動的形象。

覓地須符合大眾常理

去年11月行政長官李家超接受本港媒體專訪時，被問及粉嶺高球場收地建屋爭議，或會牽涉什麼「利益固化藩籬」和「深層結構矛盾」，當時李家超表示：「香港常被詬病『議而不決，決而不行』，但無論這個決定是上屆政府還是現屆政府所作，只要經過正常程序和全面考慮，而且沒有違背我的施政理念，那就應該尊重上屆政府決定，按照既定程序處理。」

筆者認同行政長官李家超的意見，而更需反思的是，覓地方法須符合大眾常理。大家眼裏看見還有很多渠道增加土地供應，例如只要修訂《保護海港條例》及《郊野公園條例》，便有大量土地可用；或者多動用《收回土地條例》、加快舊區重建等，亦可解決房屋供應問題。

不過，筆者最不想看到的肯定是再重複一次「土地大辯論」的「舊招數」了。這種民粹主義令民主政治變形，骨子裏總帶有強烈的情緒煽動性，出現反建制、仇富等情况，對本港貽害深遠。當然，今天走不了回頭路，只希望大家同心同德，為未來走一條康莊大道。

作者是立法會議員

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[管浩鳴]