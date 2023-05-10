劉健宇：完善在囚職訓與教育 融入國家發展

根據當局統計，共有1315名涉及社會事件而被定罪的人，其中有345人是21歲以下的青少年。這些人的更生工作，及將來如何重新融入社會，並貢獻國家，值得我們多加關注。

參考新加坡在囚教育安排

根據懲教署與多間大學達成的協議，雙方將會為在囚者在學習上提供更全面支援，包括為有需要的學生安排學分轉移，及修讀遙距短期課程、學士學位課程等。雖然現時21歲或以上的成年在囚者只能於公餘時間學習，但跟過去只有香港都會大學（前稱香港公開大學）的課程不同，假如在囚者能夠修讀八大課程——當中有多間屬世界排名前列的大學——當在囚者獲釋後，將能夠爭取更理想的工作機會。

新加坡監獄署（Singapore Prison Service）亦有類似安排，該署與新躍社科大學（Singapore University of Social Sciences）合作，讓在囚者攻讀文憑、學位課程。現時，學士課程是為期8年的兼讀制課程，並於每周四在院所學校上課，讓在囚者能兼顧日常工作。署方的更生事務專家更安排了不同措施，包括授權學生使用手提電腦；安排同學們在同一囚室，藉此讓他們有更多討論作業的時間。

與香港八大相比，新躍社科大學是近年才升格成為新加坡的第六間大學，排名不高，但新加坡的安排有不少可取之處。

此外，近年在平衡協助在囚者學習需要及維持院所保安的前提下，本港懲教署推出名為「Learning on Demand」的在囚者電子學習平台。在囚人士可透過平板電腦，配合院所內聯網，瀏覽系統內涵蓋不同範疇及不同程度的電子學習材料以自學。系統現階段備有中學課程、都會大學遙距課程等學習材料，相信在署方與八大的學習協議下，雙方會持續開發多項不同程度課程，照顧不同在囚者的需求。

定期按灣區人力需要辦職訓

懲教署職業訓練組亦有為在囚者提供職業訓練課程，目標包括取得巿場所需的職業技能、考取外間認可的資歷，及銜接外間培訓機構的相關持續職業訓練課程等。現時署方開辦逾40個市場導向的職業訓練課程，包括虛擬實境物流管理、3D設計及打印技術等。近年懲教署更加入電腦動畫設計、電腦圖像設計，及實用平面設計等科技元素。

值得注意的是，政府統計處定期發表《人力資源推算報告》，這些統計調查旨在蒐集不同行業於現時及未來的人力和工作技能需求。本港法定機構——職業訓練局，早前亦與深圳職業技術學院共同建立首個粵港澳大灣區特色職業教育園。

這些措施，為香港職業訓練提供了明確的發展方向。有不少意見認為，懲教署的職業訓練課程應把握香港未來的人力需要及國家發展所需，相信上述政府統計處資料，及中央和港府最新的發展方針，非常值得署方參考，調整在囚職業訓練方向。

最後，在囚者均已承擔法律後果，不少更真心後悔自己的行為，在社會給予這些青年機會與出路的同時，懲教署除了繼續秉承「確保羈管環境穩妥、安全、人道、合適和健康」及「與各界持份者攜手創造更生機會」之外，亦可為對個人發展有想法的在囚者，提供更多深造、職業訓練支援，更可協助有意回到內地發展的更生人士提供實習機會、適應支援等。

作者是檢定教員、教大中史教育榮譽學士

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[劉健宇]