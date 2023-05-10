田方澤：通識科考試是吹水考試嗎

通識科的公開考試分為3個部分：卷一是資料回應題，考生須就試卷提供的資料作分析及解說；卷二是延伸回應題，較強調學生的分析能力和個人見解。此外，有校本的「獨立專題探究」，即一個4500字的專題報告。

尋求一致的評改準則

10多年前開科時，有電視台曾邀請知名時事評論員試答考卷，卻得零分，引來考試無法測試考生識見的討論。究其原因之一，是考試並非時事評論，有一定的答題方式，以展示考生思考過程和對議題的理解。後來被稱為答題框架或被批評為「八股」，正由此起。惟正如學術文章有既定格式，不等於學術文章是「八股」。考試的基本表達框架，跟是否「八股」，也應區分開來。

摘錄通識科課程指引，考生應在考試中表現一些能力，例如對重要概念有良好理解，合乎邏輯和具系統性的表達，有效利用數據來作描述、解釋和推論等；基於有力理據而下判斷、提出適切的解決辦法等。因此，在考試時，強調對資料的整合和解說能力，以及清晰書寫文章的技巧。

雖然有人質疑背誦一些時事內容便可取得高分，但時事內容雖然重要，更重要是如何運用，以反映考生對概念的掌握。常見的是考生遇見熟悉課題，便悉數抄寫答題，卻偏離題旨，勤力反被勤力誤。

簡單理解通識科的考評，區區常向學生比喻：將來工作，上司要求你蒐集資料提交精簡的報告，正是需要善用數據、圖表和不同文字資料，透過整合和分析，層層推論，用清晰的文章結構，清楚表達自己的看法和建議，不是隨意「吹水」、抄寫就完成任務。熟悉議題當然有幫助，但不是最關鍵。

公開考試時，每一題會由電腦系統隨機分發給閱卷員，由至少兩名閱卷員評分，並由試卷主席或助理試卷主席抽查和監督。系統亦會在閱卷員不知情的情况下，隨機向閱卷員發出官方已評分的試卷，以測試閱卷員的評分是否符合標準。

有點難以啟齒，區區曾經因為未能拿揑評分標準，在評閱首批100份試卷後，被助理試卷主席要求全部重新評閱，必須證明已掌握評分標準，才可繼續。透過這些機制，盡力減少評卷員個人因素的影響，確保公平。

可以有多元化考試方式嗎

另一個爭議是，雖然說要「跨越文理」，惟因其人文社會關懷的特質，通識科被指對文科生有優勢，對語文表達能力較弱的學生則不利。業界曾爭論是否可增設選擇題、口試，甚至用畫圖等方法展現思考能力。

由於沒有必讀必考的知識內容，故此無法考選擇題。然而短答和長答方面，在首兩屆公開試後，作答的題數明顯減少，考生變相在每一題有較多時間作答。至於「文理科」的爭論，同工間的經驗似乎較關係到語文能力，故此即使是理科生，只要語文表達好，仍能應對，與分科關係不大。

至於口試、畫圖等，在考慮到評估的公平性及可行性、教師和考評工作量等，似乎沒有深入討論過。在校本評核的獨立專題探究中，可用數碼媒體等方式展示學習成果；惟考慮到考評局抽檢和評分等原因，較少學校採用，頗為遺憾。

倘有更多時間 科目可更完善

在課程或考評上，正如區區常跟學生說，世上沒有完美的制度，只能力求減少錯誤和不平等。有公開試，就一定有操練和製造樣本答案的情况。筆者數年前已觀察到公開試的選材和提問方法，似乎刻意避免讓背誦答案和操練的考生得到優勢。如果有更多時間，相信科目發展會更完善，可惜已經結束。

科目已「被殺」，時代亦已經不同。筆者一連3周的通識文章，立此存照，希望同工和公眾記得曾經有這個有價值的教育實驗。

（通識回望系列 三之三）

作者是前教育工作者，曾任職11年通識教育科教師

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[田方澤]