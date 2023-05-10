李宇陽：「假使世界原來不像你預期」

2023年上半年，當內地與香港恢復正常通關，正式告別新冠疫情時，同樣有兩件事影響着香港未來的社會治理與政制發展：一件是全國兩會後公布的改組港澳辦，及隨後國務院港澳辦主任夏寶龍考察香港；另一件事便是近期的區議會改革。

第一件事無疑是對港澳工作系統的重塑，北京與香港「央地關係」的轉變，中國共產黨對香港的領導地位具象化。由此，港澳事務將從過去歸屬於中央政府，上升為歸屬於中共中央，黨管香港不會再是一個敏感話題。

第二件事則預示着香港民主及政制發展至此將進入全面的「愛國者治港」，選委會、立法會、區議會及地區「三會」（分區會、防火會和滅罪會），將自上而下地成為選舉系統內支持「行政主導」、配合政府施政的關鍵力量。但在後疫情時代，於「由治及興」的新階段，反修例事件餘波未了，社會撕裂尚待恢復，經濟疲軟百廢待興，社會逐步復常下政府認為香港的國安風險仍然高企，而上述兩項改變又會對香港社會及普通民眾產生哪些影響，需待觀察。

過去誰讓「攬炒」者進入區議會？

區議會改革方案出爐，有人歡喜有人愁。改革方案是好是壞，筆者不做過多評論，惟有一點各位讀者不妨思考——當政府被問及新一屆區議會選舉制度是否代表香港民主倒退，當局並無直接回應，只是強調「以前行錯咗路」，讓一些「港獨」、助長「黑暴」和「攬炒」者進入區議會，現時則要予以改正，根據實際情况推行改革。

我相信此次調整，將會確保香港未來所有選舉工程的國安風險降到最低，甚至為零。惟過去是誰讓這些「港獨」、助長「黑暴」和「攬炒」者進入區議會？是香港基層大部分選民的投票選擇，即使是在2019年那樣極不理性的時局。

為何當年在「攬炒」、「黑暴」盛行下，深耕地區多年的建制派仍在選舉中大敗？大部分選民不選擇與「攬炒」、「黑暴」割席？我想這與多年來香港社會就民主化議題，與特區政府及中央政府之間的角力有很密切關係，而這亦是香港社會世代更替、代際交替矛盾下關注的核心問題——「一國兩制」、「港人治港」是否真的「高度自治」？畢竟未改制前的區議會選舉，算是香港最接近普選的地區選舉，經一人一票選出自己的「民意代表」。

區議會改制將會重整地區管治架構，亦會強化政府的地區管治能力；但可以預見的是，在「政治內循環」下，將來選民對區議會選舉的投票意欲會大幅降低，其中不僅僅是支持民主派的人會減少投票，甚至某些建制派支持者都未必會有意欲投票，因為在新制度下似乎呈現的是參選人「點選都贏」的局面，區議會的角色及作用亦發生巨大改變。

應嘗試適應新環境 盡力保持初心信念

回歸近26年來，香港社會因為一系列政治風波及社會騷亂，令中央在治港方針上由早期的不干預，轉變為有限度的干預，再到如今就某些特定議題積極主動介入和干預，落實「全面管治權」。對中央政府來說，香港所擁有的自由裁量權是絕不能超然於國家安全這個大前提，因此當香港的自由及自治威脅到國家利益、涉及國家敏感議題時，中央會毫不含糊地聲明界線並確立控制。而這將會成為全體香港市民未來需要長期面對的公共議題及公共責任，從行政、立法、司法等方面全面維護國家安全。

歷史的整體發展趨勢是社會永遠都向前行。新時期裏，儘管香港政治環境、公民社會、傳媒生態等都已發生根本變化，惟我們應該要嘗試學會了解新事物、接受新定義、適應新環境，並在這新常態下盡可能保持自己那份初心與堅守的信念，正如歌詞一樣：「假使世界原來不像你預期，仍懷着一顆謙卑，來面對不安的天氣……時日在變遷，不減你是你，自在地，去活真的你。」

作者是香港青年時事評論員協會副秘書長

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[李宇陽]