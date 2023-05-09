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歐陽五

歐陽五：治理趕考才能捧紅淄博燒烤

【明報文章】剛落幕的「五一」假期，呈現了內地消費「馬車」開足馬力的盛况。其中，因燒烤走紅月餘的山東省城市淄博，在假日繼續上演人山人海的煙火氣，創下近10年來的客流量最高紀錄。

「火爐＋小餅＋蘸料」，是淄博燒烤獨特的「靈魂3件套」。不過，淄博的「流量密碼」僅僅是燒烤嗎？如是，恐怕錦州、徐州等早已馳名的燒烤大市心有不服。淄博「出圈」（編者按：意指知名度提高，不止受粉絲圈子關注）後，錦州黨政機關迅速赴淄取經，其燒烤協會會長在考察後反思：淄博的火，不止是燒烤的火；相較之下，錦州則缺一個「大導演」。

淄博政府展現高度統籌能力

淄博是如何「導演」這場有口皆碑的「燒烤大戲」呢？一方面，無疑離不開地方主政者的規劃和積極作為。淄博是春秋五霸之一的齊國故都，又有120餘年的近現代工業發展歷史；然而近年卻面臨資源枯竭、環境污染等轉型難題。怎樣吸引年輕人來此安居創業，成為地方政府重要課題。

於是，市委書記帶頭，主動出擊營銷城市，赴全國高校宣講，在年輕大學生群體中「種草」（編者按：宣傳推薦之意）淄博。一則網傳報恩故事顯示，去年疫情期間，山東大學學生們曾被安排至淄博隔離，受到當地熱情款待，從而扎下「雙向奔赴」的萌芽，成為助力淄博「出圈」的「自來水」。

年輕群體在社交媒體自發傳播，之於淄博爆紅固然重要；但淄博面臨的真正考驗，是在熱度攀升之後。大量遊客湧入，城市運轉如何協調各方、服務消費者，這才見真章。淄博的答卷可謂再度刷新口碑：開通「燒烤專列」，新增21條燒烤公共交通專線；3天修好一條路，20天新建一座燒烤城；對燒烤店展開專項檢查，規範商戶行為，回應遊客訴求……

內地知名財經作家撰文評論稱，淄博燒烤正在兌現人們對自由市場的平民式想像：物美價平的商品、暢快淋漓的消費體驗、童叟無欺的市場環境、謙卑和氣的「小政府」。筆者認為，此論唯差在「小政府」的落點。顯然，「小政府」無從應對城市激增的流量，而積極有為的淄博政府展現了短時間內的高強度統籌能力。

另一方面，則是淄博上下一心、市民與基層幹部共同為家園努力的結果。由市民、基層工作人員等自發組成的數萬名志願者，進入車站、社區、燒烤點為遊客提供諮詢服務；熱情好客的市民響應政府號召，把燒烤留給外地人，甚至自發為遊客送禮物。燒烤店老闆對媒體直言：「我們不是為了賺錢，而是為淄博榮譽而戰。」正是每個個體為呵護城市品牌的付出，最終匯聚成口碑的汪洋大海。

中國式現代化的縮影範本

治大國若烹小鮮。淄博的「出圈」，書寫了一幅政通人和的畫卷，其背後是地方政府在提升治理能力上的趕考作為，及民眾對這條趕考路的認可和參與。在一定意義上，淄博這場熱烈的「燒烤大戲」，正是中國式現代化的縮影和範本。中國式現代化是接力賽，亦是擂台賽。近年內地多有比較南北方發展之論，淄博的竄紅，無疑為北方城市的轉型提供了借鑑和競爭動力。近期，多座北方城市的主政人士前往淄博考察學習，相信這場治理趕考的擂台賽，大幕已啟。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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