明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李江勝

李江勝：中東和平困境

【明報文章】今年3月10日，在中國斡旋下，沙特阿拉伯與伊朗於斷交7年後宣布達成協定，同意恢復雙方外交關係。3月底，在俄羅斯斡旋下，沙特與敘利亞也開始接觸，準備恢復外交關係。並且，沙伊、沙敘關係改善在中東地區掀起一股旋風，起到一定的骨牌效應，中東多數國家都有意願改善彼此關係。

表面看來，中東地區將成為新型國際關係的新樣板，表現出國際政治新氣象；然而，中東地區複雜形勢遠超出我們的想像。

一直以來，中東都是一個大國競爭角鬥場，大國爭奪在該地區的影響力，並在不同程度上尋求擴大與中東各行為體的安全、經濟和外交伙伴關係。推進中東地區穩定與和平進程，減少該地區一些最嚴重、最棘手的衝突，需着眼於解決敘利亞內戰和衝突後重建的前景，支援阿拉伯國家與以色列的和平，解決以色列、巴勒斯坦問題，當中存在合作空間，但空間有限、障礙多多且困難重重。

合作空間有限

競爭時代，大國競爭在中東地區表現得淋漓盡致。俄羅斯在該地區的影響力及其在敘利亞未來的關鍵作用，意味着如果沒有俄羅斯的參與，美國將很難取得進展。

此外，以色列與巴勒斯坦和平進程的進展，要求潛在的合作各方，不僅要在解決衝突目的方面，而且要在和平計劃輪廓的運用手段層面達成一致，這些取決於許多因素。某種程度上，美國、中國和俄羅斯在這些問題上都有共同利益。不過，多重障礙可能會阻礙實質合作，特別是在結束敘利亞衝突方面，美俄之間缺乏信任及問題關聯性等，都可能會阻礙實質合作。

穩定和解決地區緊張局勢、結束長期衝突和敘利亞重建等問題，是美國與俄羅斯、中國為數不多並能展開真正合作的中東問題之一。但中東地區長期以來是美國的勢力範圍，美國在該地區的實力和實現其戰略目標的能力，取決於其伙伴關係。美國要考慮與中國、俄國合作，可能對其戰略利益及盟國和伙伴產生的積極和消極影響。因此，面對可能的障礙和潛在的戰略影響，應該努力讓主要大國都追求可能有利、具積極影響的共同目標。

然而能否抓住合作機會，在很大程度上取決於彼此未來的政策選擇和未來發展，特別是美國關於如何追求與俄羅斯、中國有一定一致性目標的政策選擇。可以說，中東的合作空間有限，特別是在解決以巴問題、外交解決敘利亞內戰、繼續消除衝突及開始敘利亞重建方面，非常有限。

重構中東地區關係，試圖突破，甚至完全顛覆美國在該地區的戰略伙伴關係，發展與中東地區國家的安全、經濟和外交關係，存在若干障礙且困難重重。這些障礙從某種程度上講，它們阻礙了大國——特別是美、中、俄等——在地區穩定及促進和平進程上的合作道路。

面對的障礙

第一，除了美國與中國、俄羅斯之間普遍缺乏信任之外，俄國在敘利亞問題上的表現，亦令美國對與其在衝突中的合作前景，產生了根深柢固的懷疑。

第二，在敘利亞相關問題上，特別是重建問題，美國可能需要克服或至少要考慮受眾成本。

第三，多個第三方掌握着權力，可以影響在一系列問題上開展合作的可能。例如，儘管相對依賴其外國支援者，但敘利亞巴沙爾政權仍然有發言權；以色列和巴勒斯坦權力機構，乃最終決定是否及如何解決以巴問題的當事人。

第四，儘管美、中、俄這3個大國在外交上解決敘利亞衝突方面，都有交叉利益，惟美國與俄羅斯的政策優先事項，實質地阻礙了衝突的解決。

第五，法律限制，至少在短期內仍適用，例如美國的《凱撒敘利亞平民保護法案》（Caesar Syria Civilian Protection Act），極大地限制了美方與俄國、中國在敘利亞重建工作上合作的可能。

作者是香港國際戰略研究院執行院長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李江勝]

上 / 下一篇新聞