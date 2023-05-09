李江勝：中東和平困境

表面看來，中東地區將成為新型國際關係的新樣板，表現出國際政治新氣象；然而，中東地區複雜形勢遠超出我們的想像。

一直以來，中東都是一個大國競爭角鬥場，大國爭奪在該地區的影響力，並在不同程度上尋求擴大與中東各行為體的安全、經濟和外交伙伴關係。推進中東地區穩定與和平進程，減少該地區一些最嚴重、最棘手的衝突，需着眼於解決敘利亞內戰和衝突後重建的前景，支援阿拉伯國家與以色列的和平，解決以色列、巴勒斯坦問題，當中存在合作空間，但空間有限、障礙多多且困難重重。

合作空間有限

競爭時代，大國競爭在中東地區表現得淋漓盡致。俄羅斯在該地區的影響力及其在敘利亞未來的關鍵作用，意味着如果沒有俄羅斯的參與，美國將很難取得進展。

此外，以色列與巴勒斯坦和平進程的進展，要求潛在的合作各方，不僅要在解決衝突目的方面，而且要在和平計劃輪廓的運用手段層面達成一致，這些取決於許多因素。某種程度上，美國、中國和俄羅斯在這些問題上都有共同利益。不過，多重障礙可能會阻礙實質合作，特別是在結束敘利亞衝突方面，美俄之間缺乏信任及問題關聯性等，都可能會阻礙實質合作。

穩定和解決地區緊張局勢、結束長期衝突和敘利亞重建等問題，是美國與俄羅斯、中國為數不多並能展開真正合作的中東問題之一。但中東地區長期以來是美國的勢力範圍，美國在該地區的實力和實現其戰略目標的能力，取決於其伙伴關係。美國要考慮與中國、俄國合作，可能對其戰略利益及盟國和伙伴產生的積極和消極影響。因此，面對可能的障礙和潛在的戰略影響，應該努力讓主要大國都追求可能有利、具積極影響的共同目標。

然而能否抓住合作機會，在很大程度上取決於彼此未來的政策選擇和未來發展，特別是美國關於如何追求與俄羅斯、中國有一定一致性目標的政策選擇。可以說，中東的合作空間有限，特別是在解決以巴問題、外交解決敘利亞內戰、繼續消除衝突及開始敘利亞重建方面，非常有限。

重構中東地區關係，試圖突破，甚至完全顛覆美國在該地區的戰略伙伴關係，發展與中東地區國家的安全、經濟和外交關係，存在若干障礙且困難重重。這些障礙從某種程度上講，它們阻礙了大國——特別是美、中、俄等——在地區穩定及促進和平進程上的合作道路。

面對的障礙

第一，除了美國與中國、俄羅斯之間普遍缺乏信任之外，俄國在敘利亞問題上的表現，亦令美國對與其在衝突中的合作前景，產生了根深柢固的懷疑。

第二，在敘利亞相關問題上，特別是重建問題，美國可能需要克服或至少要考慮受眾成本。

第三，多個第三方掌握着權力，可以影響在一系列問題上開展合作的可能。例如，儘管相對依賴其外國支援者，但敘利亞巴沙爾政權仍然有發言權；以色列和巴勒斯坦權力機構，乃最終決定是否及如何解決以巴問題的當事人。

第四，儘管美、中、俄這3個大國在外交上解決敘利亞衝突方面，都有交叉利益，惟美國與俄羅斯的政策優先事項，實質地阻礙了衝突的解決。

第五，法律限制，至少在短期內仍適用，例如美國的《凱撒敘利亞平民保護法案》（Caesar Syria Civilian Protection Act），極大地限制了美方與俄國、中國在敘利亞重建工作上合作的可能。

作者是香港國際戰略研究院執行院長

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[李江勝]