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麥潤培

麥潤培：「完善」了，然後呢？

【明報文章】「各位的高見，齊集變珍寶」——張學友《這區這裏》，1988年區議會選舉宣傳活動主題曲。

區議會作為讓市民就區內事務發表意見的渠道，集全港市民智慧之大成，市民參與非常重要。可是早前當局公布的「完善地區治理」方案，建議當中提及的「新一屆區議會」產生辦法，將452個民選議席選區合併成44個，投票採雙議席單票制，產生88名民選區議員。民選成分及直選比例比現屆大幅下跌八成，甚至比1982年區議會時的132個民選議席更低。

「低民選高委任」 區議會難發揮應有功能

本來，此舉跟上世紀兩個市政局及區議會之「行政吸納政治」手法雷同，本來某程度上有利於公共政策推行。可是「低民選、高委任」的情况，與1982年區議會相比，更加不進反退，不單令區議會難以發揮地區管理的應有功能，也同時令有志參與社區服務的善心人士望而卻步。

現行區議會選區系統，每個區議會選區（constituency）約有16,900人口（在容許上下調整彈性為25%之下，每選區約12,600至21,100人）。但當全港各選區合併成44個後，以每區兩名區議員計，平均每名區議員要負責的人口暴增至8.6萬多人。

服務範圍倍數擴大，營運開支卻不按比例增加之餘，「新一屆區議會」的議員們，在參選前之提名過程中先要過五關斬六將，就算最後千里走單騎並當選上任，亦須適應前所未見的新制度，不單各方團體都會難以吸納有志者參與，社區服務之路也變得更寸步難行。

表面上「行政主導」的新區議會系統，或許會在短期內有助施政，但長遠而言，此舉誠然未必能夠令社會持續健康發展。日後市民要就社區提出建議，恐會變得無從入手。或許只能淪為「沙中蚌常怨路茫茫，常怨處身灰暗地方」（關正傑《蚌的啓示》，1986年公民教育資訊博覽主題曲）。

而且，在新設「區議員履職監察制度」下，當局提出的11項「區議員失職行為」清單涵蓋範圍流於廣闊，而每一相關「失職行為」都未有相應具體定義及實際例子。而有關決定權及詮釋權均未有清晰劃分，區議員任何言行都會動輒得咎。

當服務市民的難度及壓力大增，而各方面應有開支（包括酬金）卻沒有相應調整，可能會令一眾有意服務市民的「社區僕人」們放棄此徑，選擇轉換其他跑道。而且，區議會的下情上達、官民互動功能將變得有名無實，變相扼殺40多年來「萬家心血結晶」。

官民雙向互動 不能單靠行政主導

當局希望在新制度下，新一屆區議會能繼續維持「五光十色」，但面對多重關卡，變相選舉亦只有過程，但沒有結果，更勿談將來，相信連立場溫和的「社區僕人」們都難以有興趣參與。

在公共行政角度而言，政府協調社會，乃舉足輕重。政府與市民的雙向互動，不能單靠由上而下的「行政主導」方式一蹴而就。官民溝通一旦失衡，不論處於哪一個極端，對整個社會的傷害，可以無從估計。

筆者亦擔心，於新區議會制度下，作為官民互動橋樑的角色難以順利運作，當局不論想推動對民生有益的政策，還是聆聽市民對地區問題的意見，甚至只是想修補官民關係，恐變得毫不輕易。社會可能會寧願相信純粹的市場力量（社區問題，市場解決），市民無法向當局反映有用建議，公民社會與政府就會被完全割裂，形成兩個平行時空，行政主導的夢想，淪為孤芳自賞。

筆者在早前《明報》文章提及的「民選議席必須過半」建議，遺憾未得到當局接納。接着下一屆區議會選舉的情况，及新一屆區議會上任後的運作成效將會如何，相信很快就會有答案。

作者是沙田區議會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[麥潤培]

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