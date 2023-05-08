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鄭立

鄭立：被動收入 導致勞動力不足

【明報文章】最近香港出現勞動力不足的問題，年輕人不願意投身香港短缺的各種相關勞動工作。那些非大企業不入、非文職不做、非公務員不做的人，並不是因為讀書太多，而是因為家境太好。香港是一個階級壁壘分明的社會，光是擁有一個物業的租金收入，已經接近甚至超越一個人的勞動收入。在香港擁有物業，就代表有百萬甚至上千萬元的財富。每月被動收入至少上萬元，倘擁有幾個物業，已經可以達到六七位數字。

也就是說，只要年輕人出身於擁有物業的家庭，特別是有物業收租的家庭，大部分勞動工作的收入，哪怕兩三萬元，對他們來說都不是什麼錢。而在長年壓迫和剝削勞動階層的體制下，香港的底層家庭，不少都已經沒辦法養育下一代。窮人不生仔，中產階級才有條件育兒，副作用就是愈來愈多年輕人的上一代都擁有物業、有被動收入，他們自小看到家裏致富靠的不是貢獻社會，而是「食租」，這又怎可能養出勞動者？

「食租」階層 不事生產

當上一代的被動收入這麼高，資產價格又處於天價時，自然令人看不起勞動，畢竟在香港，擁有資產的人受社會尊崇，天天不事生產和奢侈享樂的還可以當Instagram「男神」、「女神」；無產勞動者自食其力反而被鄙視，視為下賤。當被動收入比勞動工作的收入還高，那何必從事勞動？辛苦又要換來被社會嫌棄？

家裏有資產的人，工作根本就不是為了生計，而是為了體面，所以他們選擇當的都是一些像公務員、大企業員工、明星藝人、教書、開書店之類的工作。他們工作只是為了面子；而在這社會，有面子的工作全都不是勞動。

要解決勞動力不足的問題，必須由根源開始治理；而勞動力不足，源自本港年輕人的上一代太有錢；而他們太有錢，在於香港資產價格和租金高企，形成了不事生產的「食租」階層。換言之，只要政府推出打擊資產價格及租金的措施，遏抑擁有被動收入的「食租」階層，那麼他們的下一代，自然就會回到勞動市場而不再追求繼承資產。

除此之外，香港的高官及富人，應該鼓勵自己的子弟從事勞動工作。如果香港的大眾能夠看到某富豪兒子在麥當勞掃地、某高官女兒在地盤紮鐵，而不是留學海外、在酒吧與「鬼佬」開party、在社交媒體炫耀新買的特斯拉電動車，大家才會知道勞動是上等人的光榮行為，而靠特權與繼承去達至富裕是可恥的事。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]

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