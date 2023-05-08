陳清霞：重塑區議會 更好完善地區治理

基本法是實行「一國兩制」的法律保障。26年來，一國兩制在香港的實踐取得舉世公認的成功，根本在於基本法得以貫徹落實。隨着時間推移，落實、執行基本法也出現一些新情况新問題，需與時俱進研究解決。今次特區政府推出完善地區治理建議方案，就是總結以往經驗教訓，從香港實際情况出發，全面精準落實基本法第97條，通過對區議會選舉制度、功能定位和作用發揮等方面的修改及完善，進一步提升地區治理水平，進而增強香港整體管治效能。

區會改制 乃實現良政善治正確抉擇

維護香港長期穩定發展。實施《港區國安法》，社會秩序恢復穩定，為本港社會經濟持續穩定發展打下堅實基礎。隨着疫情漸趨平穩，香港與內地全面通關，重返世界舞台，經濟加速復蘇。今年第一季度本港GDP（本地生產總值）錄得2.7%增長，營商環境和整體經濟穩步好轉。「五一黃金周」有60多萬內地旅客造訪香港，促進旅遊業復常、提振消費，顯現內地引擎再度拉動經濟的效果。

香港由治及興、全面向好的方向發展，更需要鞏固國家安全和守護香港穩定，更需要推動行政主導和提升管治效能，更需要增強地區和基層治理能力。特區政府推出完善地區治理建議方案，是把握有利時機、實現良政善治的正確抉擇。

確保實現「愛國者治港」。2019年區議會選舉及其後出現各種亂象，特別是在「修例風波」中，反中亂港的區議員公然違反基本法，試圖改變區議會性質，使其政治化、權力化，嚴重破壞、削弱地區治理。

「愛國者治港」體現在香港政制體制和管治架構各方面，地區治理是特區政府重要職責，優化區議會選舉制度，每個選區的直選議席減少、以雙議席單票制取代單議席單票制、增設資格審查制度等，都是在深入研判以往區議會選舉、充分考慮香港的地區特點、堅持愛國者治港原則基礎上作出的修改及完善，以確保進入區議會的成員是愛國愛港人士，築牢維護國家安全的防線，夯實守護香港穩定的基礎。

完善區議會功能定位。過往部分區議員在履職中缺乏全局觀念，存在狹隘利益，以維護區域利益為由干擾特區政府有效施政，拖延、阻礙關係到本港整體發展項目實施的問題，時有出現，影響政府與基層、市民的聯繫，缺少對地區事務處理的監視和效果考核。此次把區議會小選區合併重整，更好完善功能定位，符合特區政府高效率施政，有助區議員突破小選區的局限，以全局視野和綜合思維審視地區發展，提高決策效率，做好最有利於地區發展的諮詢、服務；同時減少不必要的區選費用開支，降低選舉成本。

政府直接監管民生項目 保障社區福祉

強化行政主導體制。將以前由區議會審批地方小型項目撥款等權力收歸特區政府，有助於避免利民項目因撥款權力的濫用而被擱置、耽誤。特區政府直接把握和實施監管，確保民生項目有效落地，保障社區福祉最大化，為地區發展提供最及時、有用的公帑資源。

指定民政事務專員擔任區議會主席，是強化行政主導的有力體現、提升政府管治效能的關鍵之舉。民政專員既熟悉社區事務和情况，又積累了豐富的地區治理經驗，還有利於政府施政無間隙落到實處，是地區治理的最好「操盤手」，令地區治理更優質、更高效。

議員構成多元化 提升地區治理水平

培養「治港人才」的陣地。將來區議會選舉將通過委任、地區委員會界別、直選及當然議員等不同渠道和方式選賢任能，符合條件和熱心服務的各方面人士，依循選舉規定制度，可進入區議會。議員構成多元化，更好履行諮詢和服務功能，有效提升地區治理水平，更多惠及基層和市民。

區議會是聯繫政府和地區市民的橋樑，亦是鍛煉、培養治港人才的重要陣地。區議員尤其是年輕議員，通過履職地區得到磨練，輔助政府處理地區事務，積累服務和行政經驗。在地區履職中，想市民之所想，急市民之所急，以地區治理成效回應各界所需，讓市民感受到更多獲得感，不斷提升服務社區、參與治理的能力。

完善地區治理建議方案推出後，在社會引起強烈反響，立法會日前討論並表示支持。連日來，特區政府司局長向社會各界推介、闡釋，回應是積極的。特首李家超到街站支持「香港各界撐完善地區治理大聯盟」的成立，彰顯齊心協力支持完善地區治理。

特區政府這一方案，是繼港區國安法、新選舉制度實施後，又一完善香港政治體制和基層治理架構的重要舉措，得到社會各界極大關注。我們應積極參與支持，立足香港新發展階段，着眼維護國家安全和香港長期穩定，促進香港管治效能整體提升，保障一國兩制實踐行穩致遠，團結一致推進地區治理跨上新台階。

作者是全國政協委員、香港行政會議成員

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[陳清霞]