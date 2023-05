黃偉豪：當ChatGPT已懂寫程式 人類應如何學習

世界經濟論壇(World Economic Forum)在今年最新出版的「未來工作報告」(Future of Jobs Report)中指出,今天在企業中的業務已有34%由機械完成,人類負責的是餘下的66%。只需要多短短4年,到2027年,機械包括AI負責的比例會增加至接近一半,高達42%。報告更估計,由於科技發展等因素,勞動巿場會有結構性的轉變,全球有多達1400萬個職位,等同2%的工作被消失。無獨有偶,投資銀行高盛(Goldman Sachs)最近亦發表研究報告,表示全球會有3億個現有職位受AI影響,甚至被其取代。

面對以上的驚人數字,人心惶惶,但正確和積極的回應是轉型及提升自己。不過弔詭和使人驚訝的是,懂得更多電腦技術和知識,包括coding,已非必要,因ChatGPT已比人類做得更快更好。返璞歸真,我們必須重新思考在AI年代下,應該學習什麼及如何學習?

科技界權威:軟件工程師成明日黃花

電腦科學被顛覆,電腦技術被邊緣化,並非危言聳聽,而是來自科技界權威人士的預言。Google母公司Alphabet的行政總裁Sundar Pichai,今年4月接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)王牌新聞節目《60分鐘時事雜誌》(60 Minutes)訪問時便指出,因AI已懂得寫程式,過往在巿場上炙手可熱的電腦程式設計員(programmer)及軟件工程師等工作,已是明日黃花,快將被取代。

AI公司Fixie.ai的創辦人及行政總裁Matt Welsh,也提出「編寫電腦程式已死」(the end of programming,註1)的論點。Matt Welsh並非不知名的電腦科技門外漢,而是大有來頭。他是美國哈佛大學電腦科學系前教授,也曾在Google及Apple等科技巨頭公司工作。他既坦白又直接,毫不客氣地指出ChatGPT的出現,徹底顛覆了電腦科學的發展及教學內容,傳統電腦科學的末日已經降臨(computer science is doomed)。

Welsh解釋,這是因為現時校園內電腦科學系所研究及教授的知識,大部分主要集中於「把理念轉化為電腦程式」(translate ideas into programs);惟當ChatGPT出現後,人類已可以直接透過自己的日常用語,即自然語言(natural language),跟AI流暢地溝通,指令AI自己編寫電腦程式,即電腦明白的語言指揮電腦工作,以完成任務。在ChatGPT面世前,也有借用AI幫助寫電腦程式的平台工具,例如GitHub Copilot,只是ChatGPT的能力和表現遠勝上一代。過往支撐電腦科學學習內容的重要支柱,即「把理念轉化為電腦程式」,已成為歷史任務,教學內容亦成為再不合時宜的「古典電腦科學」(classical computer science)。

ChatGPT及背後的生成式人工智能(generative AI)能取代編寫電腦程式的功能,看似十分突然,但熟悉電腦程式語言(programming language)的朋友,都應該知道這只是一個漫長過程的最後一步,而這個過程早在上世紀50年代已經開始。

從最基本的結構分析,電腦本身只是一部透過電路開關用「0和1」的邏輯來運作的機器。簡單說,因電腦本身只明白「0和1」這種語言,人類在開發電腦程式的第一日開始,其實就是在設計中介語言,為人類和電腦翻譯,使電腦可明白人類指令。

今天當時得令的電腦程式言語,例如Python或Java,也是被稱為「高級語言」(high-level programming languages),亦即是中介語言,意思是人類不是正接用這些語言跟電腦溝通,而是人類先向這些程式發出指令,再由這些程式把人的理念轉化為「0和1」的內容。經過多年發展,現代的「高級語言」已跟人類自然語言有點相似,再不是早一代的凡人無法明白的「外星符號」。現在ChatGPT能自行編寫程式,不需人類再花時間學習程式語言,便是順利完成這個進化過程。

「重理輕文」現象 或迎來劃時代大逆轉

到了這一步,關鍵的時刻終於到了——我們應該如何學習,迎接AI大時代?答案恍似深奥,其實是非常明顯和顯淺:第一,就是要放棄花時間學習即將被淘汰的知識和技術;第二,就是盡快學懂使用ChatGPT或同級的AI技術,把AI變成工作上的合作者(collaborator)或伙伴,從而提高自己的表現和能力。

對前者來說,值得一提的是,自從AI成為熱門議題後,香港不少為了下一代前途着想的熱心家長,均急不及待盲目跟風,送自己的小朋友去學習coding。如前所述,由於ChatGPT已可代勞,如果目標是希望透過程式學習,幫助小朋友建立邏輯思考和提升解難能力,當然值得鼓勵;但若一心希望coding可在小朋友長大後作為一技傍身,則恐怕事與願違。

在第二點上,於AI年代,因為技術性的難題已有AI可以代勞,情况便一如科幻電影中的場景,在《星球大戰》(Star Wars)中男主角有AI機械人R2-D2幫助,而Iron Man身邊亦有稱為「JARVIS」的AI助手,人類的學習應該還原基本步,學懂如何思考、如何分析問題、如何發問,才是王道。只要懂得思考及分析、問對了問題,AI便會自動尋找資料和計算,以提供答案。

以上提及的能力,皆是人文學科特別是哲學和社會科學的強項。所以,過往重理科、輕文科和社科的學習現象,可能會出現一個劃時代大逆轉。

憂本港學校落後時代 辜負學生

在最新一個美國史丹褔大學及麻省理工學院的共同研究(註2)中,研究人員再一次發現AI對改善人類工作效率的重要,平均可增加高達14%生產力。所謂不進則退,該研究強調員工最終不是被AI淘汰,而是比新一輩懂得使用AI的勞動力所淘汰。但在全球企業都紛紛研究或已採用AI轉型的時候,香港許多教育機構仍停留於爭議應否讓學生使用AI的層次,而非趕快正式開辦課程,以教授同學如何使用AI改善學習和增強能力,似乎既浪費了學生的青春,也跟時代背道而馳。

年輕人甚少畏於擁抱科技。在AI年代的學習,我們需要擔心的,反而是學校包括大學追不上這個時代,辜負了學生。

註1:Welsh, M. (2023). The End of Programming. Communications of the ACM, 66(1), 34-35.

註2:Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2023). Generative AI at Work. National Bureau of Economic Research, No.w31161

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

