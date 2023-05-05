徐英偉：美總統選戰開打 對華政策如何走

雖然美國民調顯示大多數選民不希望再出現拜登與特朗普對決，惟「蜀中無大將，廖化作先鋒」，兩人再次對壘的情况很可能再上演。

特朗普的政治定位讓選民對他愛恨分明，支持者認為其強悍能為美國帶來更好發展和改變，特別是他的「美國優先」政策，認為特朗普重返白宮將是美國政治回歸正軌的證明；反對者則批評他任總統時，為國家帶來分裂和破壞，再做總統將加劇社會撕裂。

至於拜登又如何？選民對他年事已高表示憂慮，關注他若連任的話已82歲，能否應付總統職務？亦有人認為他在任的表現不理想，對移民、國內安全、經濟等議題，缺乏有效應對方案，連任或令上述問題惡化。但民主黨在去年11月中期選舉成功穩住參議院控制權，鞏固了拜登的黨內支持，亦有不少人相信他是阻止特朗普當選的最佳希望。

美國總統選舉尚有一年半時間，最終鹿死誰手，仍待觀望。民主、共和兩黨對華態度的「往績」如何？先看看共和黨過去的對華態度。該黨以往採取較強硬態度，視中國為戰略競爭對手，試圖挑戰美國在全球事務的地位和影響力。共和黨強調中國在貿易、知識產權、人權、網絡安全等議題的不公平行為，甚至主張採取果斷措施應對中國崛起，例如特朗普任總統時曾對中國實施高關稅、加強技術出口限制、限制中國企業在美投資等。

而民主黨表面上認為應與中國建立良性關係，似乎更注重對話和合作，然而在不同議題上，對華態度亦強硬，例如曾在南海問題上支持菲律賓等國對爭議島嶼的主權主張，並派遣軍艦採取「自由航行」行動；在貿易問題上對中國採取強硬措施，如曾對多種中國商品徵收關稅，以迫使中國實施更公平的貿易政策。2021年，拜登政府針對有關新疆維吾爾族的西方媒體報道，制定一系列制裁措施，包括禁止中國涉及維吾爾報道的企業進入美國市場；同年又制裁多家中國科技公司，禁止美企向其出售關鍵技術和設備。

料不會因選舉而有根本變化

選舉一向是政黨闡明立場的時機，美國對華政策會否因選舉而更激進？從歷史軌迹來看，大選候選人或會在選舉期間加強對華的妖魔化及強硬立場，以示他們維護美國利益和國家安全的決心，爭取選民支持；另一方面，美國政府的對華政策，例如在貿易上打壓中國、針對人權問題及技術保護主義上相對一致，相信不會因選舉而發生根本變化。

美國過去對其認為具威脅的「假想敵」國家，無論在經濟或軍事方面，都實施不同打壓措施。於20世紀80年代和90年代初期，日本汽車、電子、鋼鐵等產業的國際影響力不斷擴大，令美國當時視日本為最大的經濟競爭對手，於是對日本汽車出口實施限制、對從日本進口的電子產品徵收高額關稅等。美國當時亦批評日本的經濟模式，認為對方採取保護主義，對外國公司和產品施加限制。

美國對俄羅斯從冷戰年代一直採取強硬態度，近年更向俄國施以不同制裁，包括凍結俄國領導人和企業家的資產、限制能源出口、禁止向俄出口技術等；同時採取一系列軍事部署，包括在東歐國家派遣部隊、於波羅的海地區增加軍事演習等。

選戰中轉移視線 外交議題乃常用工具

近年中國的經濟及科技迅速發展，相信新一輪美國總統選戰不會改變他們對「假想敵國家」的強硬立場，甚至可能提升貿易限制、增強軍事部署甚至不同形式的制裁，以維護美國自身國家利益——尤其是美國內部的經濟、失業等民生議題未見起色，若要在選舉期間轉移視線，外交議題是一個常用工具。

對上兩屆美國大選結果，有海外朋友向我分享了一個獨特的觀察角度。不論是2016年希拉里對特朗普，或是2020年特朗普對拜登，當地媒體都有分析選民利用了「lesser of two evils」（兩害取其輕）為投票決定的因素。但邪惡就是邪惡，大惡、中惡還是小惡，其實有多大區別？

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]